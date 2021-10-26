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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزيرة الهجرة ومحافظ بني سويف يتابعان البرنامج التدريبي لـ "مراكب النجاة"

صدى البلد

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات البرنامج التدربيي التوعوي ، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وبالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعمل من خلال التعاون المثمر بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتنمية (giz)، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ ، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، وأعضاء مجلس النواب ( مرفت ميشيل ، منى عبد  الله ، عبير جمال ،سهام بشاي ، محمد سيد جنيدي ).

وتابع المحافظ والوزيرة،جانبا من الدورات التي تستمر على  مدار أسبوع،وتتناول عدداً من المحاور الرئيسية والهامة والتي تشمل:التأهيل الوظيفي،الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، والتي تستهدف تأهيل وتطوير قدرات ومهارات الشباب الباحث عن فرص عمل،بما تنعكس نتائجها الإيجابية في الدفع بجهود الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية التي تعرض الشباب للعديد من المخاطر

محافظ بني سويف: الدولة المصرية واجهة الهجرة غير الشرعية بشجاعة

ومن جانبه أكد محافظ بني سويف على توفير أوجه الدعم لفعاليات البرنامج ،مشيرا إلى لقائه بفريق العمل قبل البدء في تنفيذه ، حيث تم بدء الفعاليات "أول أمس"،محفزاً على أهمية التنوع في الموضوعات المستهدفة وأن تكون على نطاق أوسع لتستهدف كافة فئات الشباب، مؤكداً على الدور الواضح والمميز الذي تقوم به وزارة الهجرة، خاصة مع الاستفادة من كافة أوجه الشراكة والتعاون المثمر داخلياً وخارجياً، ومثمناً الدور المحوري الذي تقوم بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في أكثر من مشروع تنموي على أرض المحافظة

 

من جانبها  أشارت وزيرة الهجرة إلى أن تلك الفعاليات تعد ضمن أنشطة وبرامج الوزارة التي تتضمنها الخطة الطموحة والمتكاملة لتحقيق أهداف مبادرة مراكب نجاة ، مشيرة إلى أن بني سويف هي أول محافظة خارج القاهرة تستضيف هذا البرنامج الذي يعد من ثمار التعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماجفي مجالات التنمية المتنوعة

وأكدت"مكرم" أن بني سويف هي المحطة الأولى وسوف تليها العديد من الأنشطة والجولات بمحافظات مبادرة"مراكب النجاة" الأخرى، والتي تشمل عدداً من المحاور الرئيسية والهامة ، خاصة التأهيل الوظيفي، الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف والتي تساهم  في تأهيل  الشباب وتطوير مهاراتهم لإيجاد فرص عمل أفضل وتنويع مصادر الدخل الخاصة بهم.

 

 

 

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