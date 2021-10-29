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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القضاء على المجاملات.. برلماني يوضح الهدف من منظومة تذاكر المناطق الأثرية الإلكترونية

مناطق أثرية
مناطق أثرية

أثنى النائب، عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، على قرار سعي وزارة السياحة إلى تطبيق منظومة تذاكر المناطق الأثرية الإلكترونية، داخل المناطق الأثرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي فى ظل ما تنتهجة القيادة السياسية من ميكنة كافة مؤسسات الدولة، التى سيكون لها دور كبير في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب جلب مزيد من الاستثمارات.

 

واكد" الشوربجي “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " أن تطبيق منظومة تذاكر الكترونية كبديل للورقي لزيارة المناطق الأثرية ،سينظم المعاملات التجارية على الانترنت، وسيتصدى بشكل رادع لأى عمليات نصب تتم على المواطنين، علاوة على القضاء على المجاملات التى تتم من بعض العاملين تجاه مواطن بعينه .

 

وطالب عضو مجلس النواب بضررة تطوير البنية التحتية للمنشآت والفنادق، والتى توقفت فترة خلال أزمة جائحة كورونا.

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إعلام النواب تكشف مزايا تطبيق منظومة تذاكر المناطق الأثرية الإلكترونية

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السياحة: تطوير منظومة التذاكر للمناطق الأثرية وتحويلها إلى إلكترونية

 

و قال خالد شريف، مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إن الوزارة تسعى إلى تطبيق منظومة تذاكر المناطق الأثرية الإلكترونية، داخل المناطق الأثرية، متابعا: الوزارة تستهدف تطبيق تلك المنظومة في 40 متحفا ومكانا أثريا.

 

وأضاف  “خالد شريف” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “المحور”، أنه تم تفعيل الخطوة الأولى لتطبيق المنظومة في الأهرامات بعد تطبيقها في المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة، متابعا: تم إصدار التذاكر الإلكترونية لتكون بديلا عن الورقية.

 

وأوضح أن منظومة التذاكر الإلكترونية تساهم في الحفاظ على حصيلة المناطق الأثرية، منوها بأن السائحين استقبلوا فكرة التذاكر الإلكترونية بشكل جيد، وذلك لسهول التعامل معها.
 

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء مشروع ضخم لتطور الاماكن الأثرية، وذلك من خلال تطوير منظومة الدخول وأماكن الخدمات وقاعات المشاهدة.

عامر الشوربجي وزارة السياحة مجلس النواب المناطق الأثرية تذاكر

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