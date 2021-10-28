حلوة الحلوات .. أصالة تهنئ إليسا بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة أصالة نصري بعيد ميلاد الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".



وكتب المطربة أصالة قائلة: ‏" ياحلوة الحلوات يابطلة كلّ سنة وانتي عنوان للنجاح والكفاح والكلمة الحرّة .. صديقتي الحبيبة الله يجعل أيامك كلها فرح ويمتعك بالصحّة والعافية ويجمعنا بحبيبتنا بيروت بأقرب وقت ونعيد الاحتفال بعيدك غاليتي".



واحتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الذي يصادف امس الأربعاء، والتي أكملت عامها الـ49 فهي من مواليد 27 أكتوبر 1972.



و نشرت إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام و علقت قائلة: "‏عيد ميلادي ".



وأحيت النجمة إليسا، حفلا غنائيًا الجمعة الماضية في بغداد لأول مرة على مسرح سندباد لاند، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، ونشرت إليسا فيديو عبر حسابها على إنستجرام من الحفل، وكتبت عليه قائلة: "من أجمل الحفلات شكرًا بغداد".



كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على انستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعا".