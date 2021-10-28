تفاصيل أول خناقة بينهما.. أجمل اطلالات تجمع روجينا وزوجها أشرف زكى

تصدرت الفنانة روجينا، مؤشرات البحث على موقع جوجل ترند خلال الساعات الماضية.

وذلك بعد دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة “روجينا عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب ظهورها برفقة زوجها نقيب الممثلين اشرف زكى في احدى اللقاءات التلفزيونية.

اثارت روجينا ،الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صور لها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها .

وتعتمد روجينا، على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التي تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وتتميز روجينا، بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار في المناسبات والحفلات.

و تعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها و قوامها المثالي من خلال إطلالتها التي تظهر بها في الحفلات .

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور للفنانة روجينا .

وقد روت الفنانة روجينا تفاصيل "أول خناقة" بينها وبين أشرف زكي، موضحة:" أول خناقة كانت في الخطوبة.. وأشرف لما بيتخانق بيتحول وبيتخانق باللغة العربية".

وأضافت “روجينا” خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان "أمير كراره:" الخطوبة كانت على الضيق، وأشرف عزم كل المطربين أصحابه.. فجأة لقيت محمد منير ومدحت صالح، وحسن الأسمر"، متابعة:" كنت فرحانة وكل شوية أقوم أرقص وهو يزعق".

وتابعت: "أشرف اتخانق معايا بسبب الرقص وقالي أنت لا تصلحي ولا تستطيعين تحمل المسؤولية، مسترسلة:" تاني يوم بعد الخطوبة جه ورمى الدبلة".

وتحدث الثنائي خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الحب التي جمعتهما، وأساليب التعامل مع بناتهما. كما كشفا عددا من المواقف الطريفة التي جمعتهما، ويتشاركان الغناء داخل استوديو "سهرانين"، لتندهش روجينا من الأجواء قائلة لأمير كراره: "أقسم بالله أنت خليت أشرف زكي يعمل اللي عمره ما عمله في حياته".

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