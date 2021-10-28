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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب صن داونز: لم أتفاجأ بما قدمه تاو في أول مباراة له مع الأهلي

بيرسي تاو
بيرسي تاو

تحدث رولاني موكوينا مدرب فريق صن داونز عن أداء لاعب الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا، بيرسي تاو وتألقه أمام الإسماعيلي في أول مشاركة مع المارد الأحمر.

وقال موكوينا عن تاو في تصريحات لصحيفة "Times Live" الجنوب إفريقية: "لم أتفاجأ بما قدمه تاو في أول مباراة له مع الأهلي، لأنني عملت معه عندما كنت مساعدًا مع موسيماني في صن داونز".

وتابع: "منتخب جنوب إفريقيا يحتاج لاعب مثل تاو، رغم أننا فزنا على إثيوبيا في التجمع الماضي، لكننا نحتاج بيرسي لائقًا وقويًا".

وأضاف: "من الجيد أن نراه يسجل مع الأهلي، إنه لأمر جيد لهم ولكنهم منافسينا في دوري أبطال إفريقيا".

وحرص الجنوب أفريقي بيرسى تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بأول مباراة له مع فريقه وتألقه اللافت خلال مواجهة  الإسماعيلي أمس في إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز .

وظهر بيرسي تاو بمستوى فنى متميز خلال مواجهة الأهلي والإسماعيلي وسجل هدفين وساهم بشكل قوى في تحقيق نتيجة كبيرة على حساب الدراويش بأربعة أهداف دون رد . 

ونشر بيرسى تاو عبر حسابه الرسمي على "تويتر": صورة له من مباراة الأهلي والإسماعيلي مكتفيا بالتعليق عليها بصورة النسر.

صن داونز بيرسي تاو رولاني موكوينا الاسماعيلي الأهلى

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