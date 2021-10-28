جيهان خليل : نجاح حكاية على الهامش مسئولية.. وشايلة هم اللي جاي.. خاص

قالت الممثلة جيهان خليل إنها سعيدة بردود فعل الجمهور على مشاركتها في مسلسل إلا أنا، حكاية على الهامش التي انتهى عرضها أمس وشاركت فيها مع نيرمين الفقي وصبري فواز.

وكشفت جيهان خليل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها توقعت نجاح مسلسل على الهامش ككل، لكن التركيز على دورها كان أكثر من توقعاتها.

وعبرت جيهان خليل عن تخوفها من شخصيتها في المسلسل، خاصة بعدما شبهها الجمهور بالشخصية والربط بينهما لكنها أدركت فيما بعد أن هذا التأخير دليل على النجاح.

وأكدت بطلة حكاية على الهامش في تصريحاتها على أن المسلسل مسئولية كبيرة قائلا:" شايلة هم اللي جاي وإن اختياراتي تكون دقيقة".

واستطردت أن الجمهور عندما يحب الفنان،يثق في اختياراته المستقبلية لذا ستكون حريصة على تقديم أدوار على نفس القدر.

مسلسل إلا أنا

تصدرت جيهان خليل مؤشر البحث جوجل خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تقديمها شخصية الصديقة الخائنة من خلال حكاية على الهامش ضمن حكايات مسلسل الا أنا.

وجسدت جيهان خليل داخل أحداث حكاية على الهامش شخصية صديقة البطلة “نرمين الفقى” ، التى قامت بخيانتها مع زوج الأخيرة.

جيهان خليل ممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة و السينما.

وعرف المصريون والعالم العربي جيهان خليل بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بالقب أفضل موهبة تمثيلية في العالم العربي في ديسمبر 2015.

التحقت خليل بمعهد "الكونسرفتوار" بالمغرب شعبة الفنون الدرامية قسم المسرح، وقدمت العديد من المسرحيات باللغة العربية والفرنسية.

وحصلت جيهان خليل على شهادة الليسانس فى الفلسفة ، ثم نالت شهادة الماجستير فى الفلسفة وإلياتها النقدية، وتستعد لمناقشة الدكتوراة في الفلسفة والجماليات الصورة و السينما.

شاركت جيهان خليل ضمن أحداث مسلسل الخانكة مع الفنانة غادة عبد الرازق والتى كانت عضو لجنة تحكيم برنامج "أراب كاستينج".

وجسدت جيهان خليل ضمن أحداث مسلسل هربانة منها دور الصديقة المتنمرة على صديقاتها ، وهو الدور الذى لعبته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، بالإضافة الى شخصيات أخرى كالزوجة الثانية.

‎"على الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل “إلا أنا”؛ بعدما عرضت قناة dmc حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى، وحكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود، وانتهت أول من أمس حكاية "بدون ضمان" بطولة هنادي مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال.