السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الهيروين

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة متهم بالسجن 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار في الهيروين المخدر بمنطقة الشرابية.



وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، وعضوية كلا من المستشارين محمد خيري أحمد ومحمد منير محمد وأمانة سر يوسف زهدي وبهاء طنطاوي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم حسن سيد بخيت في القضية رقم 3353لسنة 2021 كلي شمال القاهرة أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأوضح الشاهد محمد أشرف السيد نقيب ومعاون مباحث بقسم شرطة الشرابية أنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم وعثر بحوزتة علي كيس بلاستيكي بداخلة عدد 53لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وعزي قصده الاتجار والمبلغ المالي حصيلته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن، عدد 53 لفافة بداخلهم مسحوق بيج اللون وزنوا 28,50جرام ثبت أنهم للهيروين المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات.