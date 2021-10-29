الاتحاد يتصدر.. ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

استعاد الاتحاد صدارة الدوري السعودي “مؤقتا”، بعد الفوز على الحزم، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

جاء هدف الاتحاد والمباراة والوحيد عن طريق عبدالعزيز علي البيشي، في الدقيقة 59، من عمر المباراة.

ويقدم الاتحاد بقيادة نجمه المصري أحمد حجازي، مستويات جيدة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، حيث خاض 10 مباريات، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء.

يذكر أن آخر مرة توج بها فريق الاتحاد بلقب الدوري السعودي، كان موسم 2008 - 2009.

الاتحاد يتصدر .. ترتيب الدوري السعودي:

1- الاتحاد : 20 نقطة

2- الشباب : 18 نقطة

3- ضمك : 18 نقطة

4 - الهلال : 15 نقطة

5- الفيحاء: 13 نقطة

6 - النصر : 12 نقطة

7- الفتح : 12 نقطة

8- الأهلي : 11 نقطة

9- الفيصلي : 11 نقطة

10 - الرائد : 11 نقطة

11- الحزم : 10 نقاط

12- الاتفاق : 10 نقاط

13 - أبها : 10 نقاط

14- الباطن : 9 نقاط

15- الطائي : 7 نقاط

16- التعاون : 4 نقاط