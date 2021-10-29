تخصيص 100 مليار جنيه.. آخر جهود الدولة لمواجهة كورونا.. فيديو

عرضت القناة "الأولى" تقريرًا عن كيفية مواجهة وتعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا.



أفاد التقرير، بأن جائحة كورونا فرضت الكثير من التحديات على العالم وتجاوبت مصر سريعًا مع الأزمة، حيث وفرت كل الإمكانيات لمواجهة الفيروس، كما خصصت ما يقرب من 100 مليار جنيه وتعاقدت على مائة مليون جرعة من لقاح كورونا لتقليص انتشار الفيروس وكذلك خفض الحالات الحرجة والوفيات .



وتابع التقرير، أن جميع أجهزة الدولة تكاتفت بفضل توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الجائحة، حيث قامت بتوفير أكثر من 100 مستشفى عزل ومستشفيات بها أقسام عزل تستقبل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وتقوم بصرف العلاج للمرضى بالمجان دون أي أعباء مالية .





وذكر التقرير، أن الدولة قامت بعمل حملات لرعاية المعزولين منزليًا حيث قدمت الخدمة لـ5 ملايين مواطن حتى الآن وقامت هيئة الشراء الموحد مع وزارة الصحة بتوفير 40 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن للمواطنين من ستة أنواع م اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .





وأضاف التقرير، أن في الفترة الأخيرة نجحت الدولة في توصيل رسائل الطمأنينة للمواطنين مما جعلهم يقبلون على التطعيم وقد تم تطعيم أكثر من 23 مليون مواطن حتى الآن .



صباح الخير يا مصر | كيف واجهت الدولة جائحة كورونا؟ - YouTube