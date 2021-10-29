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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء أول موقف سيارات للقطار الكهربائي بالعاشر من رمضان

صدى البلد

أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على تنمية خليج السويس، انه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيويه وكذا أعمال رفع كفائة و إحلال و تجديد لشبكة الطرق داخل وخارج المدن فأنه جارٍ  تنفيذ عملية طرق أسفلتية وموقف أنتظار سيارات لمحطة القطار الكهربائى للربط على طريق الروبيكى و طريق مصر الأسماعلية الصحراوى بطول حوالى ٥ كيلو متر ويعتبر القطار الكهربائى شريان تنمية جديدًا للمجتمعات العمرانية الجديدة .

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان انه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت لسهولة حركة المواطنين .

 

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وأشار المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان الي أنه جارٍ استكمال تنفيذ أعمال طبقه طرق سطحيه بمدخل المدينه محور طريق ابو بكر الصديق مع استكمال أعمال الطرق تباعا بكافة الاحياء بالمدينة.

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الشرقية رمضان السويس القطار الكهربائي الإسماعلية مدينة العاشر من رمضان

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