عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الشرقية يكشف تفاصيل تنفيذ حياة كريمة في مركز الحسينية.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن حجم مشروعات الطرق والكباري والمحاور الجديدة التي يتم تنفيذها في المحافظة كبير، ويغطي جميع مدن ومراكز المحافظة.


وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تكلفة مشروعات الطرق والكباري تصل لمليار و800 ألف جنيه، موضحا أن المحاور التي يتم إنشائها في مركز منيا القمح فقط بتكلفة 150 مليون جنيه، وفي مركز أبو كبير بتكلفة 80 مليون جنيه.


وتابع، أنه يتم تنفيذ مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز الحسينية والذي يعد من أكبر المدن في محافظة الشرقية، موضحا أنه يتم تنفيذ المشروعات في 14 قطاعا متنوعا بهذا المركز فقط، من بينها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومراكز الشباب والمستشفيات والمدارس وغيرها.

قطاع مياه الشرب الحسينية مياه الشرب والصرف الصحي ممدوح غراب مراكز المحافظة مراكز الشباب مشروعات الطرق

ترشيحاتنا

"مصطفي فهمي" يبرئ نفسه من تهمة التحيز للأهلي ويكشف عن بديل غالي وإمكانية تأجيل أمم افريقيا

تكريم هاني شنودة.. ندوة عن موسيقى الجاز بمصر.. حفل غنائي لنهى فكري مغنية موسيقى الجاز.. تفاصيل أول أيام مهرجان القاهرة الدولي للجاز

تسلا S Plaid .. سيارة كهربائية خارقة تحقق أرقاماً قياسية مذهلة

أمريكا تضيق الخناق على هواوي وزد تي آي

رئيس شركة تذكرتي يكشف عن سيستم الحصول على تذاكر مباريات الدوري

مصطفى مراد : فرنسا تتجاهل تألق محمد صلاح لضمان تتويج بنزيمة بلقب أفضل لاعب في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

بالصوت والصورة .. مرتضى منصور يرد على شائعة وفاته إثر أزمة قلبية

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بقيام وزير التعليم العالي بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

فيديو

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ