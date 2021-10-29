محافظ الشرقية يكشف تفاصيل تنفيذ حياة كريمة في مركز الحسينية.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن حجم مشروعات الطرق والكباري والمحاور الجديدة التي يتم تنفيذها في المحافظة كبير، ويغطي جميع مدن ومراكز المحافظة.



وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تكلفة مشروعات الطرق والكباري تصل لمليار و800 ألف جنيه، موضحا أن المحاور التي يتم إنشائها في مركز منيا القمح فقط بتكلفة 150 مليون جنيه، وفي مركز أبو كبير بتكلفة 80 مليون جنيه.



وتابع، أنه يتم تنفيذ مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز الحسينية والذي يعد من أكبر المدن في محافظة الشرقية، موضحا أنه يتم تنفيذ المشروعات في 14 قطاعا متنوعا بهذا المركز فقط، من بينها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومراكز الشباب والمستشفيات والمدارس وغيرها.