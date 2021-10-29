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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

ترأس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك.

 

وقد شهدت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والتي جاءت في إطار استعدادات الانتهاء من مشروع المتحف تمهيداً لافتتاحه ومنها مناقشة عدد من مقترحات الخطط الترويجية له خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مقترح تنظيم فعالية كبرى للترويج له ولمنطقة أهرامات الجيزة مع بدء العام الجديد.

 

وقام اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، بإحاطة المجلس بآخر مستجدات وتطورات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية وما آلت إليه نسب الإنجاز في مشروع المتحف المصري الكبير .

كما استعرض مستجدات الأعمال بمتحف مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني بنسبة 100%، وجارى البدء في أعمال التشطيبات.

 

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ اللازم نحو التأكد من إزالة المبني القديم للمركب بمنطقة أهرامات الجيزة بالكامل والذي كان يشوه المنظر الجمالي للهرم الأكبر خوفو.

كما تم التطرق خلال الاجتماع لبعض الخطط التنفيذية المقدمة من مشغل الخدمات لاستغلال الفراغات.

وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة سابقاً للانتهاء من كافة المناطق داخل المتحف.

هذا بالإضافة إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي وتقدم الأعمال بالعمل الأثري بالمتحف وأساليب العرض المتحفي لقاعات العرض.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمي للمتحف، بالإضافة إلى إحاطة المجلس بموقف إعداد اللوائح التنظيمية للمتحف، وخطة نقل الآثار الثقيلة ، وكذلك مستجدات تنفيذ العقد مع شركة تشغيل خدمات المتحف. 
 

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وزارة السياحة والآثار وزير السياحة والاثار المتحف المصري الكبير السياحة الاثار

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