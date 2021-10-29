عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما عدد مرات الرضاعة التي تمنع الزواج؟.. الإفتاء تجيب

عدد مرات الرضاعة
عدد مرات الرضاعة التي تمنع الزواج؟..الإفتاء تجيب

ما عدد مرات الرضاعة التي تمنع الزواج؟ سؤال تلقته دار اللإتاء المصرية من شخص يسأل على عدد مرات الرضاعة التي تمنع الزواج؟

 

عدد مرات الرضاعة التي تمنع الزواج؟

 

جاء رد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلاف بين الفقهاء، فالبعض يقول قليل والبعض يقول كثير، البعض يقول ثلاث رضاعات والبعض يقول خمس رضاعات، هذه المسألة خلافية بين الفقهاء.

وأضاف شلبي أنه إذا كان هناك حالة رضاعة تمت بالفعل، يرجى حضور المرضعة لدار الإفتاء المصرية تجلس مع أمناء الفتوى، وتعرف الحالة والتفسير، وتشرح لنا ما تم من عدد رضعات، ثم تحدد الفتوى في هذه المسألة.

حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة 

 

 إذا كان المقصود أن الفتاة التي تريد الزواج منها هي أخت شقيقة لأخيك من الرضاعة أو أخته لأمه، وقد رضعت من أم الشخص المذكور الرضاعة المحرمة، فإن تلك الفتاة تعتبر أختا لك من الرضاع أيضا لكونك قد رضعت من أمها، وكذا الحال إذا كان اللبن الذي رضعتَه من تلك المرأة هو لبن أبي الفتاة.

حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة أما إن كانت أختا لأخيك من جهة الأب فقط ولم ترتضع لبن أبيها ولم تشترك أنت وإياها فى الرضاعة من أية امرأة فإنه لا يحرم عليك الزواج منها، ومجرد كونها أختا لأخيك من الرضاع لا يجعلها محرمة عليك .

وإذا كان قصدك أن الفتاة أخت من الرضاع لأخيك من النسب أو من الرضاع فإنها لا تحرم عليك بذلك ما لم يوجد بينك وبينها سبب محرمية غير هذا، كأن تكون رضعتْ من أمك أو اشتركت أنت معها الرضاع من أية امرأة أخرى مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح.


هل يحرم زواج الرجل من شقيقة أخيه في الرضاعة

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «أخي يريد الزواج مِن ابنة عمي، ولم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، لكنْ لي أخٌ غيره رضع مِن أمها، ولها أخٌ رضع مِن أمي؛ فهل يجوز الزواج أم لا؟».

وأجابت الإفتاء بأنه مِن المُقرَّر شرعًا أنه يَحرُم مِن الرضاع ما يَحرُم مِن النَّسَب متَى تَمَّ الرضاع في مُدَّتِه الشرعية، وهي سَنَتان قَمَرِيَّتان مِن تاريخ الولادة، وكان عدد الرضعات خمسًا متفرقات مشبعات متيقنات على المُفتَى به؛ إذ بالإرضاع تَصيرُ المُرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أَرضَعَته، ويَصيرُ جميع أولادها -سواء مَن رَضَعَت معه أو مَن هُم قَبلَه أو بَعدَه- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أَرضَعَته.


وعليه وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا لأخيك المذكور أن يتزوج مِن ابنة عمك المذكورة ما دام لم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، ولا يَضُرُّ أن أخاه رضع مِن أمها أو أن أخاها رضع مِن أمه؛ إذ لا يسري التحريم بالرضاع إليهما بشأن زواجهما في هذه الحالة.
 

عدد مرات الرضاعة التي تمنع الزواج الرضاعه الزواج الرضاعة التي تمنع الزواج حكم زواج الرجل من شقيقة أخيه في الرضاعة

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة.. صور

لبنان يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار مرفأ بيروت

خطيب مسجد الحسين: المحافظة على المرافق العامة واجب شرعي ووطني

عثر عليه بعد عام.. رجل يقتل ابن حبيبته ويحتفظ بـ جثته داخل خزانة الملابس

زراعة النواب: إعلان الحكومة نيتها تحديد أسعار القمح قرار جريء ويؤكد زيادة للمساحات المنزرعة 

أعضاء تناسلية مبتورة وحمام مذبوح على جثث الضحايا.. غموض مقتل 10 أشخاص ببني مزار| نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

لإجراء تعديلات.. الحكومة تسحب مشروع قانون العمل الجديد من الشيوخ

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

حظر تشغيل العامل 5 ساعات متصلة بمشروع قانون العمل الجديد

آخر الهزار موت.. زوج يقتل زوجته بالسكين بسبب وصلة مزاح فى الأقصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

فيديو

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ