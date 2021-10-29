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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتسهيل صرف الأسمدة لمنتفعي أراضي الأوقاف.. تحذيرات عاجلة من الوزارة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد ا د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة والأوقاف، وحرصهما على توفير السماد للمزارعين من مستأجري ومنتفعي أراضي هيئة الأوقاف، تم التنسيق بين الوزارتين على قيام هيئة الأوقاف المصرية بموافاة مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية بكشوف محدثة كل موسم "شتوي وصيفي" بأسماء وبيانات ومساحات المستأجرين المنتظمين في سداد مستحقات هيئة الأوقاف ، حتى يتسنى لوزارة الزراعة التوجيه للتعاونيات  سرعة صرف الاسمدة المقرر لهذه المساحات وفق الكشوف المسلمة من مناطق هيئة الأوقاف. 

 


ويؤكد "القصير" على مديريات الزراعة بالمحافظات والجهات المسوقة التعامل بمرونة لتسهيل صرف الأسمدة فى إطار الضوابط المحددة.

 


وعليه تؤكد هيئة الأوقاف المصرية على جميع مناطق هيئة الأوقاف بسرعة تسليم كشوف جميع المستأجرين لأراضي الأوقاف المنتظمين في السداد وليس عليهم أي متأخرات مالية لهيئة الأوقاف لمديريات الزراعة متضمنة الاسم والحوض والمساحة المستأجرة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه كدفعة أولى.


كما تؤكد على جميع المستأجرين والمنتفعين بأراضي الوقف بسرعة سداد أي مستحقات أو متأخرات لهيئة الأوقاف في موعد أقصاه 15 نوفمبر القادم حتى تتمكن من تسليم الكشوف لمديريات الزراعة لصرف الأسمدة.

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