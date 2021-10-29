مشاورات بين البرهان وحمدوك لحل الأزمة الجارية في السودان

أفاد مصدر في مكتب قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، بأن مفاوضات جارية بين البرهان ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لحل الأزمة الجارية في السودان.

وقال مصدر بمكتب البرهان لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إن المشاورات بين الطرفين مستمرة، مشيرا إلى أن البرهان التقى أمس بحمدوك لبحث الأزمة.

ونقلت قناة “الشرق” السعودية أمس، عن البرهان قوله إن “عبدالله حمدوك، هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء السوداني”.

وأضاف البرهان "عبدالله حمدوك كان متفقًا معنا على عدم قابلية أوضاع ما قبل التصحيح للاستمرار لكن أطرافًا تدخلت وأفسدت هذا التوافق".

وتابع البرهان قائلا: "سنفي بتعهداتنا ولن يفرض أحد إرادته على الشعب".

وأكد البرهان في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن اسم رئيس الحكومة الجديدة وأعضاء مجلس السيادة الجدد سيُعلن في غضون أسبوع.

وكان البرهان قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

كما اعتقلت قوة عسكرية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فجر الاثنين الماضي قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد، فيما ظل بعض السياسيين والمسؤولين الآخرين قيد الاعتقال، والذين البرهان وجودهم “تهديدا للوحدة الوطنية والأمن القومي”.