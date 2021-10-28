البرهان: عبدالله حمدوك المرشح الأول لرئاسة مجلس الوزراء السوداني

قال القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن عبدالله حمدوك، هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء السوداني، رغم تحفظه، في تصريح غريب.

وأضاف البرهان: "عبدالله حمدوك كان متفقًا معنا على عدم قابلية أوضاع ما قبل التصحيح للاستمرار لكن أطرافًا تدخلت وأفسدت هذا التوافق".

وتابع البرهان: "سنفي بتعهداتنا ولن يفرض أحد إرادته على الشعب".

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك في وقت متأخر الثلاثاء، ورحب بإطلاق سراحه وعودته لمنزله.

ورحب الوزير بلينكن بإطلاق سراح حمدوك، مطالبا بالإفراج عن جميع القادة المدنيين، بحسب البيان.

في وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، في بيان، أنه تمت إعادته وزوجته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم، ووضعه تحت الحراسة المشددة.