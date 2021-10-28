عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان: عبدالله حمدوك المرشح الأول لرئاسة مجلس الوزراء السوداني

حمدوك
حمدوك

قال القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن عبدالله حمدوك، هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء السوداني، رغم تحفظه، في تصريح غريب.

وأضاف البرهان: "عبدالله حمدوك كان متفقًا معنا على عدم قابلية أوضاع ما قبل التصحيح للاستمرار لكن أطرافًا تدخلت وأفسدت هذا التوافق".

txt

البعثة الأممية في السودان تكشف عن زيارة دبلوماسيين دوليين كبار لـ حمدوك بمنزله..تفاصيل

txt

أول تعليق أمريكي على عودة حمدوك إلى منزله

وتابع البرهان: "سنفي بتعهداتنا ولن يفرض أحد إرادته على الشعب".

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك في وقت متأخر الثلاثاء، ورحب بإطلاق سراحه وعودته لمنزله.

ورحب الوزير بلينكن بإطلاق سراح حمدوك، مطالبا بالإفراج عن جميع القادة المدنيين، بحسب البيان.

في وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، في بيان، أنه تمت إعادته وزوجته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم، ووضعه تحت الحراسة المشددة.

عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية

موضوعات متعلقة

بقوة 5.1 ريختر.. زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

الكويت.. فتح باب التسجيل لتلقي التطعيمات ضد هذه الأمراض

الأوقاف الفلسطينية تعلن خبرا سارا بشأن الصلاة في المساجد

حماس تحكم بالإعدام على 6 فلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيل

قائد محاولة انقلاب فرنسا .. من هو اليميني المتطرف ريمي دايه ؟

البيت الابيض: لقاء يجمع بايدن وماكرون على هامش قمة الـ 20

تهدد استمرار البشرية.. تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

ترشيحاتنا

خالد الصاوي بعد ظهوره على كرسي متحرك: ربنا هيقف معايا.. تفاصيل

ساعة لتناول الطعام والراحة.. ضوابط تشغيل الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد

البرهان: عبدالله حمدوك المرشح الأول لرئاسة مجلس الوزراء السوداني

5 قرارات هامة للحكومة خلال اجتماعاتها اليوم.. تعرف عليها

بجوائز قيمتها مليون دولار.. تفاصيل بطولة جولف لنساء السعودية

بعد زواجها من نائل المصري..ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس تهنئ والدها بعيد ميلاده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بعد قرار البنك المركزي بـ التثبيت

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

الأزمات تتوالى.. فيفا يقضي بتغريم الزمالك 2 مليون و700 ألف يورو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

فيديو

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

فيديوجراف.. إسلام برجر .. تصدر السوشيال ميديا بعدما كشفت خطيبته سره

المزيد

ساحة رأي

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ