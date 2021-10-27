البعثة الأممية في السودان تكشف عن زيارة دبلوماسيين دوليين كبار لـ حمدوك بمنزله..تفاصيل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان، اليوم الأربعاء، أن الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرثيس وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي التقوا رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك في مقر إقامته في الخرطوم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان عب حسابها الرسمي عبر "تويتر" إن سفراء فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والقائم بأعمال السفير الأمريكي في السودان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث الاتحاد الأوروبي في السودان رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك في مقر إقامته.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان أن السفراء "سرهم أنه (حمدوك) بصحة جيدة. ستمر ّ بالدعوة إلى الاستعادة الكاملة لحريته".

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان مبعوث الامم المتحدة إلى السودان الألماني فولكر بيرثيس التقى، اليوم الاربعاء، التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك.

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن بيرثيس "التقى الفريق أول البرهان للبحث في التطورات الأخيرة" في السودان.

وأضاف أن بيرثيس نقل إلى البرهان الخطوات التي تطالب بها الأمم المتحدة وهي "العودة إلى العملية الانتقالية" بموجب الوثائق الدستورية و"الإفراج الفوري عن جميع الذين اعتقلوا".