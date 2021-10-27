أول تعليق أمريكي على عودة حمدوك إلى منزله

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك في وقت متأخر الثلاثاء، ورحب بإطلاق سراحه وعودته لمنزله.

ورحب الوزير بلينكن بإطلاق سراح حمدوك، مطالبا بالإفراج عن جميع القادة المدنيين، بحسب البيان.

في وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك، في بيان، أنه تمت إعادته وزوجته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم، ووضعه تحت الحراسة المشددة.

وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قال خلال مؤتمر صحفي، إن "حمدوك في منزلي لحمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية، وليس معتقلاً، وسيعود بعد هدوء الأمور"، وأضاف "جلست معه أمس، وسيعود إلى منزله في الأيام المقبلة".

وقال البرهان إن "المتحفظ عليهم موجودون في مكان لائق"، وكل من "وجدت عليه تهمة سينقل حيث يوجد المتهمون، وبقية الأشخاص سيتم الإفراج عنهم".

وأضاف: "نحن نملك قرارنا بالكامل ولا أحد يملك شيئاً علينا، كل من يهدد أمننا وسلامتنا سنتخذ ضده الإجراءات التي تحفظ لنا أمننا وكرامتنا وتحفظ للسودان وحدته".