استعدادا لمواجهة طلائع الجيش .. فقرة ترفيهية في مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء طلائع الجيش.

وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات الكرة الطائرة.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب تدريب اليوم ببرج العرب استعدادا للقاء الطلائع.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وسجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.