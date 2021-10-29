الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

منذ ما يقرب من 15 عامًا، حدد المحللون في وزارة الدفاع وفي مختبر Warfighting Lab التابع لسلاح مشاة البحرية الاتجاهات والأدلة على الجهود المتعمدة لطمس ودمج أساليب الحرب.

أشارت توقعاتهم إلى أن الميزة التكنولوجية السائدة للثورة التي يهيمن عليها الأمريكيون في الشؤون العسكرية ستنتج ثورة مضادة من شأنها أن تستغل تقارب أنماط الصراع المختلفة، تطورت فرضية التهديد هذه إلى نظرية التهديدات المختلطة، وتم تأكيد هذا الإسقاط في صيف عام 2006 في جنوب لبنان من خلال أفعال حزب الله، ويبدو أنه وثيق الصلة بنزاعات أخرى أيضًا.

وجد ثلاثة من وزراء الدفاع الأمريكيين، بمن فيهم شاغل الوظيفة، مفهوم الحرب الهجينة مفيدًا وحذروا من ظهور أعداء هجينين، القادة العسكريون أيضًا، بما في ذلك رؤساء أركان الجيش والعديد من القادة المشتركين، أدركوا أن الفئات الحالية لا تتطابق مع الصراع المعاصر.

يشار إلى التهديدات الهجينة بشكل متكرر في مراجعة الدفاع الرباعية لعام 2010 ، وتقارير الاستخبارات على المستوى الوطني حول الطابع المستقبلي للحرب، وفي العديد من الوثائق رفيعة المستوى لدول أخرى.

توقعت مجموعة دراسة المستقبل في منظمة حلف شمال الأطلسي وتحويل قيادة الحلفاء (ACT) أيضًا هذا التهديد في عام 2007، ووافق العديد من صانعي السياسة والقادة العسكريين. يتجاوز التهديد المختلط مزيجًا من التكتيكات المنتظمة وغير النظامية. منذ أكثر من عقد من الزمان ، تم تعريفه على أنه خصم "يستخدم في وقت واحد وبشكل تكيفي مزيجًا من الأسلحة التقليدية والتكتيكات غير النظامية والإرهاب الكارثي والسلوك الإجرامي في ساحة المعركة لتحقيق الأهداف السياسية المرغوبة." لا ينبغي التغاضي عن الجوانب الإجرامية ، أو على نطاق أوسع "السلوك المضطرب اجتماعيًا" ، والإرهاب الجماعي ، ولكن دمج القدرات العسكرية المتقدمة مع القوات والتكتيكات غير النظامية أمر أساسي ، وقد ظهر مرارًا وتكرارًا خلال العقد الماضي من حزب الله إلى روسيا. حملات في جورجيا وأوكرانيا. إن أسلوب حزب الله في محاربة إسرائيل كما وصفه زعيمه حسن نصر الله ، هو رد عضوي على معضلة الأمن و "ليس جيشًا تقليديًا وليس قوة حرب عصابات ، إنه شيء بينهما". بقدر ما كان حزب الله قاتلاً في العقد الماضي ، يجب أن نشعر بالقلق حيال الدروس التي يتعلمها في سوريا من الروس.

يمكن أيضًا إنشاء التهديدات الهجينة من قبل جهة فاعلة تابعة للدولة باستخدام قوة بالوكالة. يمكن للقوة بالوكالة التي ترعاها قوة عظمى أن تولد تهديدات مختلطة بسهولة باستخدام القدرات العسكرية المتقدمة التي يوفرها الراعي. الحروب بالوكالة ، التي يستهويها البعض على أنها "حرب رخيصة" منتشرة في كل مكان تاريخيًا ولكنها لا تُدرس بشكل مزمن. لتقط مفهوم التهديد الهجين التداعيات المستمرة للعولمة ، ونشر التقنيات المتعلقة بالجيش ، وثورة المعلومات. تختلف التهديدات المختلطة نوعياً عن القوات غير النظامية أو الميليشيات الأقل تعقيداً. بشكل عام ، لا يمكن هزيمتهم ببساطة من خلال تكتيكات مكافحة الإرهاب الغربية أو تقنيات مكافحة التمرد التي طال أمدها. تعتبر التهديدات المختلطة أكثر فتكًا من القوات غير النظامية التي تقوم بنصب كمائن بسيطة باستخدام أجهزة متفجرة بدائية بدائية ، لكنها ليست مألوفة للقوات الغربية ويمكن هزيمتها بقوة قتالية كافية. دفعت الأحداث في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا مسؤولي الأمن الأوروبيين إلى إيلاء اهتمام أكبر لسلوك روسيا الحازم وطرقها في الحرب. لهذا السبب ، أصبحت الحرب الهجينة الآن نقطة نقاش صريحة بين القادة العسكريين والمدنيين في الناتو.

في شبه جزيرة القرم ، أثبتت روسيا أنها تعلمت من أدائها في جورجيا في عام 2008 واستخدمت أساليب تقليدية بطبيعتها ، ولكن بخفة حركة أفضل وأساليب غير قانونية. لم يكن هذا جديدًا أو غامضًا ولكنه كان فعالًا في ظل ظروف لا يمكن تكرارها بسهولة. تصف العديد من المصادر الأجنبية الأسلوب المفضل للرئيس فلاديمير بوتين بأنه "حرب مختلطة" ، مزيج من القوة الصلبة والناعمة. مزيج من الأدوات ، بعضها عسكري وبعضها غير عسكري ، مصمم خصيصًا لمفاجأة الخصم وإرباكه وإرهاقه ، الحرب الهجينة غامضة من حيث المصدر والنية ، مما يجعل من الصعب على الهيئات متعددة الجنسيات مثل الناتو والاتحاد الأوروبي صياغة رد . هذا ليس بجديد ، لا سيما في روسيا. هذه في الواقع طرق تم اختبارها عبر الزمن والتي يتمتع بها مجتمع الأمن الأمريكي ، وإن لم يكن لعدة عقود.

تبنى المحللون العسكريون الأوروبيون ، بدافع من السلوك الروسي ، الظاهرة الهجينة أيضًا باعتبارها سمة من سمات الصراع المعاصر.

ومع ذلك ، فإن تفسير الناتو للحرب المختلطة أوسع بكثير ، حيث يصورها على أنها مزيج من الوسائل العسكرية والأدوات غير العسكرية بما في ذلك الدعاية والنشاط السيبراني. هذا يختلف عن التعريف الأمريكي السابق ، وهو أقرب بكثير إلى ما يسمى بصراعات المنطقة الرمادية الموصوفة سابقًا. لاحظ العديد من العلماء التمييز بين صراعات المنطقة الرمادية غير المباشرة والأقل عنفًا والأساليب الأكثر عنفًا للتهديدات الهجينة.

يعرّف قادة الناتو الرئيسيون التهديدات المختلطة على أنها "يتم استخدام مجموعة واسعة من الإجراءات العسكرية وشبه العسكرية والمدنية العلنية والسرية في تصميم متكامل للغاية." يمكن أن يصف هذا التعريف الواسع جميع الحروب تقريبًا ، والتي تميل إلى احتواء مجموعات من النشاط العسكري وغير العسكري في خطة متكاملة. يعكس تعريف الناتو مجموعة من الأساليب ، ويؤكد بوضوح على التصميم الهادف لتحقيق النتائج المرجوة ، لكنه لا يشمل بالضرورة التطبيقات الحركية للقوة العنيفة. تسلط دراسة حالة تاريخية الضوء على الفروق بين النظرة الأمريكية الأصلية للتهديدات المختلطة وتفسيرها الأحدث لحلف الناتو.

في حين أن جهود روسيا للتأثير على جهود أوكرانيا للتواصل مع الاتحاد الأوروبي تشكل مثالاً على نزاع المنطقة الرمادية ، ومن الواضح أنها تنافس أقل بكثير من النزاع المسلح التقليدي ، فإن العنف المستمر في شرق أوكرانيا هو شكل كلاسيكي من الحرب المختلطة ضمن تصميم متكامل له أنتجت صراعًا مكلفًا أدى إلى مقتل أكثر من 10000. إن اندماج القوات أو الوسائل المختلفة المستخدمة في ولايتي دونيتسك ولوهانسك (مجموعات من الانفصاليين ، وقوات سبيستناز الخاصة ، والنظاميين الروس ذوي القدرات العسكرية المتقدمة ، والحرب الإلكترونية ، والطائرات بدون طيار ، وقاذفات الصواريخ الكبيرة الحجم ، وبعض الدروع) تمثل بوضوح الهجين حرب.

يشير استخدام القمع السياسي ، والتأثير على الإمدادات الغذائية للسيطرة على السكان المحليين ، والعمل الكارثي العرضي لقتل 217 راكبًا على متن MH-17 إلى طابع أقل تقليدية أقرب إلى وسط طيف الصراع ، وكلها عناصر متسقة مع طرق التهديد الهجين. تُظهر الأدلة على تفشي الفساد وقمع التوظيف والأمن الاقتصادي جميع عناصر السياق التشغيلي الهجين الذي يبدو أنه جزء من تصميم متعمد. أكد أولئك الذين زاروا أوكرانيا ودونباس مرارًا وتكرارًا أن الصراع مختلط بطبيعته وفقًا للتعريف الأصلي . كما أشار تقرير حديث لمؤسسة RAND ، وصفت مقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف الطابع الحالي للحرب ، بدلاً من تحديد عقيدة معينة أو نهج مؤسسي. يشكل الفهم الروسي للنزاع نهجًا شاملاً ، مما يعني أنه يمكن أن يشمل تدابير أقل من الحرب أو مناهج هجينة أكثر عنفًا بما يتناسب مع الموقف. تاريخيًا ، قدّر النهج الروسي قيمة المقاربات غير المباشرة والأدوات غير العسكرية. من الأفضل لنا أن نعيد تعلم ثقافة روسيا الاستراتيجية وتاريخها بشكل أفضل.

كانت كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو في طليعة التفكير في هذا الموضوع ، ويقوم محللون أوروبيون آخرون بفحص التداعيات بعناية. تركز هذه التحليلات في المقام الأول على وكالات الاستخبارات التي تستخدم بشكل روتيني عالم الجريمة الإجرامي من أجل "الخدمات" بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والعنف. كما لاحظ الباحث البريطاني مارك جالوتي ، "أحد التكتيكات الروسية لشن الحرب هو استخدام الجريمة المنظمة كأداة لفن الحكم في الخارج." التأثير الخبيث للنشاط الإجرامي والطبيعة المفسدة للشبكات غير المشروعة في ساحة المعركة آخذ في الازدياد ويستحق المزيد من الدراسة. يجب أن يكون واضحًا أن روسيا ستوظف هذه الشبكات الإجرامية في كل من الإجراءات بخلاف النزاع المسلح وفي حالات الطوارئ الأكثر عنفًا.يجب أن نشعر بالقلق أيضًا بشأن حزب الله والدروس التي قد يستوعبها من مهمته في سوريا. لطالما كان حزب الله أكثر من مجرد حركة حرب عصابات مسلحة جيدًا وشكل تهديدًا هجينًا أكثر كلاسيكية. الآن ، على الرغم من تعرضها لخسائر قتالية كبيرة ، فقد تعرضت أيضًا لدورة تعليمية مكثفة من مستشاري العمليات الخاصة الروس الذين يدعمون نظام الأسد. ربما تكون القوات الخاصة لحزب الله قد أتقنت دمج العمليات السيبرانية والأسلحة المشتركة والاستخبارات على مستوى أعلى من ذي قبل. وبالتالي ، حتى إذا هُزمت داعش واستقرت سوريا في حالة من الجمود ، فقد يواجه حلفاؤنا في إسرائيل تهديدًا أكبر من ذي قبل.

لتحديث فهمنا والتمييز بشكل أفضل بين الصراع الهجين والحرب غير النظامية ، يتم تقديم تعريف منقح للأول: 1- التطبيق العنيف والمقصود للقدرات العسكرية التقليدية المتقدمة ذات التكتيكات غير النظامية ، مع الإرهاب والأنشطة الإجرامية ، أو مزيج من القوات النظامية وغير النظامية ، تعمل كجزء من تصميم مشترك في نفس ساحة المعركة . 2- يتمثل الاختلاف الرئيسي هنا في إضافة كلمة "عنيفة" إلى التعريف لتوضيح موضعها في السلسلة المتصلة ، ولتمييزها بشكل أكبر عن الأنشطة التي لا ترقى إلى مستوى الصراع العنيف.

يجب على جميع عناصر مجتمع الأمن القومي الأمريكي تقييم والاستعداد لمجموعة كاملة من التحديات التي يواجهونها في بيئة اليوم الديناميكية. كما قال كلاوزفيتز في أكثر فقراته التي يتم الاستشهاد بها على الأرجح . الأول ، الأسمى والأبعد أثرًا في الحكم الذي يتعين على رجل الدولة والقائد القيام به هو التأسيس. . . نوع الحرب التي يخوضونها . لا يمكن إصدار هذا الحكم الأسمى بدون فهم عميق للتاريخ والحرب والطرق المختلفة التي يتم شنها بها. يؤدي الافتقار إلى هذا الفهم إلى زيادة خطر الخلط بين الطبيعة الأساسية للنزاع الذي يتم النظر فيه أو تلك التي يجب أن نتأقلم معها نتيجة لطابع الحرب المتطور باستمرار. لا يزال مفهوم الاستمرارية والتهديدات المختلطة مثيرة للجدل لأنها تصرف الانتباه عن جهود "الحروب الكبرى" ودعاة التنافس بين القوى العظمى.

تحدد استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة (NDS) الصين وروسيا باعتبارهما المنافسين الرئيسيين والتهديدات. أخطأ بعض المحللين في قراءة NDS على أنها تتبنى حروب القوى العظمى من النوع التقليدي. يعكس هذا التفسير الخاطئ للاستراتيجية نقصًا في التقدير للثقافة الاستراتيجية الصينية والروسية ، والتي تعترف بالطرق غير التقليدية والصراع غير العسكري. يعترف وزير الدفاع و NDS الخاص به صراحة بمجموعة كاملة من الصراع ويحذرون من الإفراط في الاستثمار في شكل واحد وحاسم من الحرب ، وهو خطأ سيستغله الخصم بالتأكيد. نحن نواجه مجموعة من التهديدات المختلفة ونتطلب مجموعة شاملة من الخيارات لمعالجة النطاق الكامل للنزاع الذي قد نواجهه. تعترف العقيدة المشتركة بسلسلة الصراع ، لكنها تفشل في تحديدها بالتفصيل. الجهود العقائدية لمعالجة ذلك جارية.نحن نواجه حقبة من منافسة القوى العظمى ، لكن تلك المنافسة لا تقتصر بطبيعتها على نقطة واحدة في السلسلة. تتمثل الخطوة الأولى في توليد استجابة فعالة للتحدي الذي قد يقدمه خصومنا على طول السلسلة المتصلة في تحديد ما تتكون منه هذه السلسلة ، ببعض التفصيل. إلى أن نفعل ذلك ، سنستمر في التفوق علينا في منافسات التأثير وسنظل مندهشين من براعة خصومنا وطرقهم المتطورة في الحرب. يجب علينا أيضًا أن نظل مدركين لحقيقة أن الخصوم الرئيسيين لديهم الآن الوسائل لمهاجمة إرادتنا السياسية بشكل مباشر وقدرة مجتمعاتنا على الصمود ، وسوف نحاول القيام بذلك في أي شكل من أشكال الصراع ، إلى اليسار من النزاع المسلح أو أثناء صراع الشدة. إن تدابير التصدي التي لا ترقى إلى مستوى النزاع المسلح هي موضوع دراسات جديدة مختلفة ، ويقوم مجتمع السياسة الدفاعية والجيش الأمريكي في وقت متأخر بتخصيص رأس مال فكري كبير لهذه القضية. لكن مواجهة طريقة الصراع هذه ستتطلب أكثر من مجرد استجابات استراتيجية عسكرية تقليدية ويجب أن تتضمن أكثر من قوات العمليات الخاصة. يجب أن نؤسس إطارًا أوسع للنزاع بعيدًا عن الحرب العنيفة يتضمن نطاقًا أوسع من الأدوات من المجموعة التقليدية ، والقوات الخاصة ، أو العمليات شبه العسكرية. على سبيل المثال ، كيف نواجه التلاعب بالانتخابات والجهود المبذولة لبث الفتنة عبر الاختراقات الإلكترونية والتوزيع المتعمد لمعلومات كاذبة؟ كيف نضمن تحييد أشكال التخريب أو التضليل ، في الداخل والخارج؟ من المؤكد أن تجاوز المنظور العملياتي أو التكتيكي له ما يبرره على النحو الذي اقترحه الباحث البريطاني الدكتور روبرت جونسون من برنامج تغيير الطابع الحربي في أكسفورد.

النقطة الصحيحة بشكل خاص هي الحاجة إلى النظر في الديناميات السياسية للصراع ، وليس فقط أساليبها أو أنماطها. هذا ليس مجرد بيان لما هو واضح. إنه يعالج نقصًا طويل الأمد في الطريقة الأمريكية للحرب. غالبًا ما تفوت الحكومات المكونات الحاسمة لاستراتيجية خصمها ، عادةً بسبب التركيز شبه الحصري على استخدامها للعنف. الردود الجزئية مثل هذه يمكن أن تأتي بنتائج عكسية ". هذا هو أكبر نقص في نظرية التهديد الهجين. إن تركيزها على "كيفية" استخدام الخصم للعنف يتجاهل "السبب" ، والذي يعد في نهاية المطاف أكثر أهمية للاستراتيجيات المضادة وحل النزاعات.

يجب أن يستمر المحللون الأمريكيون في استكشاف العقيدة السابقة والحالية لمنافسينا الرئيسيين. تستحق التغييرات المستمرة في طريقة الحرب الروسية ، وكيف يتم تعديل نموذجهم العقلي تحت قيادة بوتين ، تقييمًا تفصيليًا. لكن يجب أن يتجاوز هذا العمل المقالات والخطب العسكرية التي لن تقدم سوى القليل من التبصر في دائرة صنع القرار التي تتمحور حول الرئيس بوتين ومجموعة تتألف إلى حد كبير من ضباط سابقين في المخابرات السوفيتية. يعد التقييم الأوسع للتاريخ الروسي والأساليب غير التقليدية أكثر ملاءمة للتنافس مع ميل موسكو لاستهداف اللحامات والفجوات المؤسسية بإجراءاتها الفعالة.

بمجرد التأكد من النطاق النسبي للمشكلة ، يجب معالجة القضايا الهيكلية ، جنبًا إلى جنب مع السلطات. كيف ننظم أنفسنا لمواجهة هذا التحدي؟ هل هذه وظيفة لوزارة الخارجية ، أم أن نموذجًا مشتركًا بين الوكالات مشابهًا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ضروري لدمج الأنشطة بشكل أفضل في الاستخبارات وتصميم الحملات والتقييم في أنشطة التأثير المضاد؟ قد يكون هذا مكانًا آخر حيث يمكن لمجتمع العمليات الخاصة تطبيق مجموعات مهاراته الفريدة في عالم ما بعد مكافحة الإرهاب.

ما هو واضح هو الطابع المتغير للصراع اليوم ، والذي يتطلب كلا من العقلية والنهج التنظيمي الذي يكون خلاقًا ومتعدد الأبعاد. إن القدرة على وضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة عبر الخطوط الحكومية ، بما في ذلك مساهمات القطاع الخاص والمنظمات الدولية ، تبرز بشكل خاص في حالات الطوارئ المعقدة. سيختلف الوزن النسبي للاستخبارات ، وإنفاذ القانون ، والتنمية ، ونشاط المعلومات ، والأمن العسكري تبعًا للطوارئ ، ولكن ليس هناك شك في أن الصراعات المعقدة تتطلب أكثر من مجرد القوة العسكرية التقليدية. توضح كل من الخبرة الميدانية والمنحة الدراسية حول المشكلات المتصلة بالشبكات والمتعددة الأبعاد أننا سنحتاج إلى حلول مبتكرة بنفس القدر.

يتطلب فهم التحديات الأمنية المستقبلية أن نعكس الماضي ونفسره ، وفهم الحاضر ، والتفكير بصرامة فيما يكمن في الأفق من أجل التكيف مع الطابع المتغير للصراع. وهذا يتطلب الحفاظ على ذهن منفتحًا ومستنيرًا بشأن اتساع أنماط الصراع المختلفة الموجودة. قد تتخذ حروب القرن الحادي والعشرين عدة أشكال. بما أن الصراع يعكس درجة أكبر من التقارب والتعقيد ، يجب أن تعكس كذلك نماذج وأطر عقلية حيث تصبح مثل المنشور زجاجي.