وزيري: انتهاء 99% من جاهزية افتتاح قصر محمد علي.. وسنرمم تحتمس الثاني لأول مرة منذ 1500 سنة

أكد الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، أنه بعد إقامة الاحتفالية الكبرى (يوم المدن العالمي) لإبراز جمال محافظة الأقصر خلال أسابيع؛ فإن مصر ستشهد احتفالية افتتاح قصر محمد علي في شبرا.

وأضاف وزيري، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة: "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات بذلت مجهودا كبيرا، وتم الانتهاء من أكثر 99% من جاهزية افتتاح هذا القصر، وسيكون أجمل من قصر البارون".

وتابع أمين عام المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والأثار، خلال استعراض الافتتاحات الأثرية خلال الفترة المقبلة، أن هناك متحف عواصم مصر في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون رائعًا: "نعمل على جميع الأصعدة من افتتاحات واكتشافات وأعمال ترميم وتمثال الملك تحتمس الثاني الذي كان محطما منذ اكثر من 1500 عام امام الصرح الثامن بمعابد الكرنك، وسنعمل على ترميمه وبالفعل بدأنا أعمال الترميم وسيتم تركيب التمثال ليعود إلى حالته التي كان عليها في عصر المصريين القدماء ويزيد وزنه عن 100 طن وارتفاع يفوق 10 متر".

وأكد، أن المتحف المصري الكبير سيكون أيقونة العالم في القرن الحادي والعشرين، وأكبر متحف في العالم بمساحة 1500 متر مربع، وتم الانتهاء من جميع أعمال إنشاءاته، ونقل أكثر من 55 ألف قطعة إليه، وترميم أكثر من 50 ألف قطعة وحاليا يتم نقل قطع آثار ثقيلة إليه وسيفتتح خلال العام المقبل.