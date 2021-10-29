هل سعر زجاجة زيت التموين عادل؟..وزير التموين يجيب..فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن تكلفة النقل والصناعة تغيرت، مؤكدا أن أزمة كورونا أثرت بشكل سلبي على أغلب الصناعات.

أضاف علي المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الزيت الخام ارتفع ارتفاعات كبيرة ووصل إلى 1430 دولار بعد أن كان 700 دولار.

وتابع علي المصيلحي، أن زيت الذرة، وصل إلى 2000 دولار، إضافة إلى أن أسعار كافة السلع والمواد الخام ارتفعت، مؤكدا أن سعر زجاجة الزيت 25 جنيه سعر عادل.

وأشار وزير التموين إلى أنه كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء وتم مناقشة الارتفاعات الكبيرة في أسعار البترول وتم رفع أسعار الغاز والبنزين للمنازل وأيضا المصانع .

امامنا اختيارين

هناك حقائق تحدث على الأرض وكان امامنا اختيارين “اما نغمض ونبقى زي النعامة نحط راسنا في الرمال" واما أن ناخذ مأخد الجد.