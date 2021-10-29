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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوأ موجة للأمطار الغزيرة تضرب أجزاء من بريطانيا واسكتلندا.. فيديو

فيضانات نهر نيث
فيضانات نهر نيث في دومفريز

كشفت لقطات بطائرة بدون طيار عن مدى الفيضانات الشديدة التي ضربت أجزاء من بريطانيا حيث تواجه البلاد أربعة أيام أخرى من الطقس الرطب اعتبارًا من اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع في الطريق لمعظم أنحاء البلاد.

وضربت أسوأ موجة للأمطار الغزيرة الأسبوع الجاري جنوب اسكتلندا، حيث تم تصوير فيديو بطائرة بدون طيار فوق “دومفريز وبيجار” في جنوب لاناركشاير - ومنطقة البحيرة التي عانت أكثر من قدم واحدة من الأمطار.

وستستمر الظروف الغزيرة التي تسببت حتى الآن في عطلة الدراسة، مع وصول موجة أخرى للطقس من الغرب اليوم وسط سلسلة أخرى من تحذيرات مكتب الأرصاد الجوية.

وكان من المتوقع هطول أكبر كمية للأمطار اليوم في كمبريا وجنوب غرب إنجلترا، حيث كانت دارتموور تواجه تجمع ما يصل إلى 80 ملم (3.1 بوصة) - على مدى أكثر من أسبوع

وفي مناطق أخرى، توقع مكتب الأرصاد الجوية تكون ما يصل إلى 40 ملم (1.57 بوصة) في جنوب غرب اسكتلندا و60 ملم (2.4 بوصة) في ويلز اليوم. 

كما تم وضع المزيد من التحذيرات من هطول الأمطار في جنوب غرب إنجلترا وجنوب غرب اسكتلندا غدًا.

وقالت وكالة البيئة في إنجلترا، اعتبارًا من منتصف نهار الجمعة، هناك 12 تحذيرًا من الفيضانات ، مما يعني أنه من المتوقع حدوث فيضانات، و 39 إنذارًا بالفيضانات، مما يعني أن الفيضانات لا تزال محتملة.

وقالت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية (سيبا) إن 11 إنذارًا بالفيضانات و 11 تحذيرًا من الفيضانات ، تركز بشكل أساسي على منطقة الحدود. 

ويوم الأحد، من المتوقع أن تصل مجموعة من الأمطار عبر جنوب غرب إنجلترا وويلز بعد منتصف الليل بفترة وجيزة ثم تتجه بسرعة نحو الشمال الشرقي، مع تحذير من هطول الأمطار طوال اليوم. 

كما يوجد تحذير آخر من هطول الأمطار طوال يوم الأحد وحتى وقت مبكر من يوم الاثنين في شمال ويلز وجنوب غرب اسكتلندا.

وعلى الرغم من الظروف البائسة، سلط المتنبئون الضوء على كيف كانت درجات الحرارة معتدلة للغاية في هذا الوقت من العام الأسبوع الجاري، مع ارتفاع 17.3 درجة مئوية (63.1 فهرنهايت) في سوفولك أمس و 15 درجة مئوية (59 فهرنهايت) المتوقعة في لندن بعد ظهر اليوم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تأثر فيه زعماء العالم المتجهون إلى مؤتمر COP26 لتغير المناخ في جلاسكو بالفيضانات والأمطار الغزيرة التي تسببت في تأخيرات كبيرة، حيث حثت إحدى شركات القطارات الركاب على 'عدم السفر' عبر الحدود.

وتأتي الأمطار الغزيرة الأسبوع الجاري بعد عام 2020 الممطر غير العادي الذي شهد ارتفاع منسوب المياه يدمر المنازل 

وكان العام الماضي هو العام السادس الأكثر رطوبة في المملكة المتحدة على الإطلاق، في حين كان فبراير 2020 هو الأكثر رطوبة على الإطلاق، وكان 3 أكتوبر 2020 هو أكثر الأيام رطوبة في المملكة المتحدة مع سقوط ما يكفي من الأمطار في جميع أنحاء البلاد لملء بحيرة لوخ نيس.

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