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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تسجل 927 إصابة جديدة بكورونا والسعودية والبحرين تطردان سفير لبنان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السعودية تستدعي سفيرها بلبنان وتطلب مغادرة السفير اللبناني
ميقاتي يطلب من قرداحي "اتخاذ القرار المناسب"
وزير خارجية لبنان: سأتولى إدارة الأزمة مع السعودية
عقوبات أمريكية على برنامج إيران للطائرات المسيّرة
بايدن يلتقي ماكرون في روما لأول مرة منذ أزمة الغواصات
البرهان يعفي عددا من الدبلوماسيين

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

 

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 52 حالة وفاة و927 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277233 حتى اليوم.

 

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن  المملكة العربية السعودية أعلنت استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال ال 48 ساعة القادمة، مشيرةً إلى أنها قررت وقف الواردات اللبنانية كافة إلى السعودية كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

 

وقالت "القبس" إن وزارة خارجية البحرين طلبت من فير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين مغادرة أراضي المملكة خلال (48) ساعة القادمة، وذلك على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة.

 

وأفادت "الجريدة" بأن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب من وزير الإعلام جورج قرداحي، الجمعة، تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية، قائلاً إنه طلب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب "البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي" في اسكتلندا، من أجل "مواكبة التطورات والمستجدات الأخيرة وإنشاء خلية لإدارة هذه الأزمة المستجدة على لبنان".

 

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وقال بوحبيب إنه سيتولى من بيروت "إدارة خلية مهمتها الأساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المؤسف المستجد".

 

وأشارت "الأنباء" إلى أن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أصدر أمرا بإعفاء عدد من الدبلوماسيين، منهم سفراء السودان في تركيا والإمارات وجنوب إفريقيا.

 

دوليًا، قالت "الوطن" إن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض  عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيّرة، في مسعى إلى زيادة الضغط على طهران قبيل إعادة إطلاق المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وأفادت الوزارة بأن قوات الحرس الثوري الإيراني زودت "حزب الله" اللبناني وحركة حماس والحوثيين وإثيوبيا بطائرات مسيّرة استُخدمت لمهاجمة القوات الأمريكية والملاحة الدولية في منطقة الخليج.

 

وأفادت "الراي" بأن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون التقيا في السفارة الفرنسية في روما، في أول لقاء بينهما منذ أزمة الغواصات.

 

وقال إيمانويل ماكرون بعد استقباله جو بايدن في فيلا بونابرت "علينا ان ننظر إلى المستقبل"، مشيداً بما وصفه بـ"قرارات ملموسة" تعيد "الثقة" بين فرنسا والولايات المتحدة.

مصر فرنسا الكويت حماس لبنان السعودية ايران فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية بفيروس كورونا عبدالفتاح البرهان الصحف الكويتية

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