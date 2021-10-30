مجلس الأعمال اللبناني يطالب دول الخليج العربي بإعلاء كلمة الحق والتضامن

بعد تصريحات قرداحي

أكد مجلس الأعمال اللبناني في الكويت أن موقع الجالية اللبنانية في الكويت سيبقى ثابتاً ومستمرا تجاه تعزيز وتحصين العلاقات اللبنانية-الكويتية على وجه الخصوص والعلاقات اللبنانية-الخليجية على وجه العموم.

جاء ذلك في بيان للمجلس تعليقا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وما أحدثه تصريحه من مواقف وردود أفعال.



وقال المجلس في بيانه : أنه في هذا الإطار أننا نرفض أي إساءة إلى موقف وسياسة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومن أي جهة كانت، فقد كانتا إلى جانب الأشقاء في دولة الكويت وباقي العلاقات الخليجية-اللبنانية والتي كانت على الدوام خير راع ومعين لنا.

وختم البيان : وإذ نستشعر في مجلس الأعمال اللبناني في الكويت مدى الإضطراب الذى أحدثه هذا التصريح، فإننا نناشد أهلنا في الكويت ودول الخليج العربي بإعلاء كلمة الحق والتضامن حيث أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، فنحن شركاء لكم في السراء والضراء فما يصيبكم يصيبنا وما يفرحكم يسعدنا.