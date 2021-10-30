إحلال وتجديد أكثر من 20 عمود إنارة ورفع قمامة بقرى إهناسيا

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة العمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمني لتسليمها.

وفي هذا السياق تابع المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة اهناسيا استلام مجلس قروي ننا لعدد 23 عامودا كهربائيا تمهيدا للبدء في عملية إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة بدائرة القرية، وذلك بالتنسيق مع هندسة كهرباء المركز، يأتي هذا في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمناطق الريفية.

كما تم تكثيف العمل بمنظومة النظافة وإنجاز كافة أعمال التجميل ورفع مخلفات الشوارع بالمدينة والقرى، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه من القمامة والأتربة ونوانج تطهير الترع بدائرة المركز أكثر من 90 طنا، فضلاً عن تمهيد الطرق الترابية ومداخل القرى، وصيانة وإصلاح أعطال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بدائرة المركز.