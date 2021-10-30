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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب: استبعاد محمد صلاح أمام برايتون جريمة

محمد صلاح - كلوب
محمد صلاح - كلوب

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على إمكانية استبعاد النجم المصري محمد صلاح، من مواجهة برايتون، للراحة.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره برايتون، اليوم السبت، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب على سؤال إمكانية إراحة محمد صلاح أمام برايتون :" إراحة اللاعبين أمام برايتون ستكون بمثابة جريمة، برايتون يمتلك فريقا جيدا".

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تابع كلوب:" لا أعلم هل شاهدت مباراة برايتون ضد مانشستر سيتي الأسبوع الماضي أم لا،  قد  يبدو من النتيجة أن السيتي كان مهيمنا، وهذا  غير صحيح إذا تحدثنا عن الشوط الأول على الأقل الهدفان اللذان سجلا في الشوط الأول جاءا من هجمتين مرتدتين، وإذا تحدثنا عن نسبة الاستحواذ، فلقد كانت 52% مقابل 48%، وهذه نسبة مرتفعة لبرايتون".

تابع كلوب:" برايتون يمكنه أن يشكل تهديدا كبيرا لأي خضم، بإمكانه خلق الفرص بالإضافة إلى الدفاع بشكل جيد".

واصل كلوب :" ربما لم يسجل فريق برايتون سوى 9  تسعة أهداف في الدوري الإنجليزي، حتى الآن، ولكنه استقبل تسعة أهداف فقط أيضا، من بينها أربعة في مباراة واحدة". 

أشار كلوب :" لقد خسرنا مباراتنا الأخيرة ضدهم، وهذا جرس إنذار لنا ".

محمد صلاح يستهدف معادلة رقم كيني دالجليش ضد برايتون

في سياق آخر، يستهدف محمد صلاح معادلة رقم كيني دالجليش أسطورة نادي ليفربول، كأفضل هدافي الريدز ضد برايتون.

وسجل محمد صلاح 5 أهداف لليفربول منذ انضمامه للفريق في عام 2015، في شباك برايتون، وهو نفس عدد أهداف نجم ليفربول السابق، إيان راش، في مرمى برايتون، بينما يحمل دالجليش، الرقم القياسي برصيد 6 أهداف.

وتمكن صلاح من إحراز 15 هدفًا في 12 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، من بينهم 10 أهداف في 9 مباريات بالبريميرليج، وكان آخرها تسجيل هاتريك في الفوز على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة.

كلوب محمد صلاح برايتون ليفربول الدوري الإنجليزي

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