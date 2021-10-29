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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روني: محمد صلاح الأفضل في العالم.. ولاعبو مانشستر يونايتد مقصرون

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد والمدير الفني الحالي لنادي ديربي كاونتي، أن لاعبي الفريق الحاليين لا يؤدون بشكل جيد وهم سبب تراجع الفريق، مشددًا أنه يرى محمد صلاح جناح فريق ليفربول، اللاعب الأفضل في العالم حاليًا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بعد مرور 9 جولات.

وقال روني في تصريحات لصحيفة “ ديلي ميل” البريطانية:"هناك أناس مثقفون للغاية في إدارة مانشستر يونايتد،أنا متأكد من أنهم سينظرون في كل شيء ليروا كيف يتحركون للأمام في المستقبل القريب ، سواء كان ذلك مع أولي جونار سولشاير أو بدونه."

وتابع:"على اللاعبين أن يسألوا أنفسهم وينظروا إلى أنفسهم، من السهل جدًا على المدرب أن يأخذ كل العصا عندما يتقاضى هؤلاء اللاعبون الكثير من المال للقيام بمهامهم، ولا أعتقد أنهم يقومون بذلك بشكل جيد بما فيه الكفاية."

وزاد:"هناك مسؤولية كبيرة على هؤلاء اللاعبين. إنهم لاعبون عالميون ولاعبون دوليون، وناد مثل مانشستر يونايتد بحاجة إلى المزيد.. يجب أن يشعر هؤلاء اللاعبون بالأذى عندما يخسرون المباريات، هناك مطالب كبيرة في هذا النادي ، ضغط مرتفع ، وأرى الكثير من اللاعبين غير مستعدين للارتداد، غير مستعدين للدفاع ، غير مستعدين لوضع كل شيء على المحك وهذا غير مقبول."

وأردف:"هل تخبرني أن هذا خطأ المدرب أم خطأ اللاعبين؟ انا لا اعرف،مباراة ليفربول لم تكن سهلة المشاهدة، ليفربول فريق رائع ، على غرار اليونايتد من حيث اللاعبين العالميين لديهم وربما يكون لديهم الأفضل في العالم في هذه اللحظة وهو محمد صلاح لكن الاختلاف الوحيد هو أنهم يعملون خارج الملعب. في ديربي كاونت ، يعرف اللاعبون أنهم لن يلعبوا إذا لم يعملوا بجد بما فيه الكفاية."

وكان مانشستر يونايتد قد خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام ليفربول بخمسة أهداف مقابل لا شيء، يوم الأحد الماضي.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول يونايتد فريق ليفربول روني

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