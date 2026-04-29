البنتاجون يحجب 400 مليون دولار أقرها الكونجرس كمساعدات لأوكرانيا

أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الحرب الأمريكية البنتاجون أصدرت قرارا بحجب 400 مليون دولار أقرها الكونجرس كمساعدات لأوكرانيا لعام 2026.

وذكرت التقارير أن الأموال بقيت مجمدة منذ أشهر، وسط تحرك صامت من البنتاجون لحمايتها من الفساد المستشري في أوكرانيا.

وبحسب التقارير ؛ فقد تجاهلت وزارة الدفاع الأمريكية استفسارات متكررة من مشرعين حول مصير هذه الأموال، بينما وصف بعض المسؤولين استمرار الدعم لكييف بأنه تبديد للموارد.

من جهتها، شددت السلطات الروسية على أن المساعدات العسكرية الغربية لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وتعتبر شحنات السلاح أهدافاً مشروعة للجيش الروسي.