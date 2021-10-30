العميد يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة فيوتشر بالدوري المصري

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فيوتشر في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ الثانية من بطولة الدوري المصري.

وجاءت تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

تشكيل الاتحاد السكندري

العميد يصحح الأخطاء



وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ينادي الاتحاد السكندري، على إيقاف المران الجماعي وتصحيح بعض الأخطاء التي حدثت في افتتاحية الدوري المصري أمام نادي سموحة.

وطالب حسام حسن، لاعبي الاتحاد السكندري بالتركيز الجيد وتنفيذ التعليمات وتفادي كافة الأخطاء لعدم تكرار الأخطاء من جديد في باقي مباريات الدوري المصري.

ريمونتادا تاريخية

وكان الاتحاد السكندري حقق التعادل الإيجابي 4-4 أمام نادي سموحة في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة بداية قوية من لاعبي سموحة، وتمكن صديق كالابا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 12 من خلال توغل عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة بشكل رائع لمروان حمدي الذي مرر الكرة لصديق كالابا على القائم الثاني، فسدد الأخير الكرة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 18 تمكن مروان حمدي من إحراز الهدف الثاني من خلال تمريرة أحمد نبيل مانجا أمام منطقة جزاء سموحة ليسيطر عليها مروان حمدي من جهة اليسار ثم راوغ محمد عبد السلام وداميون لوي وسدده الكرة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 38 تمكن محمد شكري من إحراز الهدف الثالث عقب تسديد كرة ثابتة لتمر من أعلى الزاوية اليسرى لمرمى محمد عبد المنصف .

ومع انطلاق صافرة أحداث الشوط الثاني أحرز كريم الديب الهدف الأول لصاح الاتحاد السكندري من خلال ركلة جزاء.

وعاد لاعبو سموحة من جديد حيث تمكن حسين فيصل من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 53 من خلال استلام الكرة من خارج منطقة الجزاء بدون أي ضغوط من مدافعي الاتحاد السكندري ويتمكن من تسديد كرة قوية لتسكن الشباك

وفي الدقيقة 73 أحرز فوزي الحناوي الهدف الثاني لصاح الاتحاد السكندري من خلال تمريرة طولية من سعيد سيمبوري من خارج منطقة الجزاء لتصل لفوزي الحناوي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس الهاني سليمان لداخل الشباك.

وعاد سعيدو سيمبوري في الدقيقة 89 ويتمكن من إحراز الهدف الثالث لصالح الاتحاد السكندري وتقليص الفارق من خلال ركلة جزاء.

ولم يستسلم لاعبو الاتحاد السكندري حيث تمكن أجوستينيو مابولولو من إحراز التعادل في الدقيقة 95 ويعلن تعادل زعيم الثغر في الوقت القاتل .