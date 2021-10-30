عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العميد يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة فيوتشر بالدوري المصري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فيوتشر في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ الثانية من بطولة الدوري المصري.

 

وجاءت تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

 

تشكيل الاتحاد السكندري 

العميد يصحح الأخطاء 


وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ينادي الاتحاد السكندري، على إيقاف المران الجماعي وتصحيح بعض الأخطاء التي حدثت في افتتاحية الدوري المصري أمام نادي سموحة.

 

وطالب حسام حسن، لاعبي الاتحاد السكندري بالتركيز الجيد وتنفيذ التعليمات وتفادي كافة الأخطاء لعدم تكرار الأخطاء من جديد في باقي مباريات الدوري المصري.

 

ريمونتادا تاريخية

 

وكان الاتحاد السكندري حقق التعادل الإيجابي 4-4 أمام نادي سموحة في اللقاء الذي جمع  بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة بداية قوية من لاعبي سموحة، وتمكن صديق كالابا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 12 من خلال  توغل عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة بشكل رائع لمروان حمدي الذي مرر الكرة لصديق كالابا على القائم الثاني، فسدد الأخير الكرة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 18 تمكن مروان حمدي من إحراز الهدف الثاني  من خلال  تمريرة أحمد نبيل مانجا أمام منطقة جزاء سموحة ليسيطر  عليها مروان حمدي من جهة اليسار ثم راوغ محمد عبد السلام وداميون لوي وسدده الكرة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 38 تمكن محمد شكري من إحراز الهدف الثالث عقب تسديد كرة ثابتة لتمر من أعلى الزاوية اليسرى لمرمى محمد عبد المنصف .

ومع انطلاق صافرة أحداث الشوط الثاني أحرز كريم الديب الهدف الأول لصاح الاتحاد السكندري من خلال ركلة جزاء.

وعاد لاعبو سموحة من جديد حيث تمكن حسين فيصل من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 53 من خلال استلام الكرة من خارج منطقة الجزاء بدون أي ضغوط من مدافعي الاتحاد السكندري ويتمكن من تسديد كرة قوية لتسكن الشباك 
وفي الدقيقة  73  أحرز فوزي الحناوي الهدف الثاني لصاح الاتحاد السكندري من خلال تمريرة طولية من سعيد سيمبوري  من خارج منطقة الجزاء لتصل لفوزي الحناوي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس الهاني سليمان لداخل الشباك.

وعاد سعيدو سيمبوري في الدقيقة 89 ويتمكن من إحراز الهدف الثالث لصالح الاتحاد السكندري وتقليص الفارق من خلال ركلة جزاء.

ولم يستسلم لاعبو الاتحاد السكندري حيث تمكن أجوستينيو مابولولو من  إحراز التعادل في الدقيقة 95 ويعلن تعادل زعيم الثغر في الوقت القاتل .

الدوري المصري الدوري الممتاز الاتحاد السكندري حسام حسن عبد المنصف محمد عبد المنصف

موضوعات متعلقة

العميد يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة فيوتشر

ترشيحاتنا

على دراجة نارية.. شاهد| محمد رمضان في قصر نجل حاكم الإمارات

بايرن ميونيخ يكتسح يونيون برلين.. ودورتموند يهزم كولن في الدوري الألماني.. فيديو

مصادر لبنانية : استقالة جورج قرداحي من منصبه خلال ساعات

تجنبوا التصعيد.. تهديد أمريكي أوروبي قوي إلى إيران

ردا على سؤال صدى البلد:فيفا يكشف عن خطة تطوير الكرة النسائية بأفريقيا

استشاري نفسي: على الآباء اختيار مدرسة أطفالهم وفقا لمستواهم ودخلهم الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

قانون العمل الجديد.. إجازة شهرا للعامل لأداء فريضة الحج

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

إلغاء إجازة السبت وتعيين معلمين جدد.. مقترحات برلمانية لحل أزمة تكدس الطلاب

لسوء معاملته لها.. فتاة تقتل والدها بـ "السم" بمعاونة خطيبها في حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

"مصر-7"..تجربة إنقاذ لمركز البحث التابع للقوات المسلحة.. تفاصيل

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية.. صور

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

فيديو

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

ارتدى فستانا أبيض وتقمّص دور عروس.. حقيقة فيديو زفاف شاب على شاب

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ