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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غمرتوني بالحب.. ميريهان حسين توجه رسالة لأصدقائها في عيد ميلادها.. صور

ميريهان حسين
ميريهان حسين

شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها صور بمناسبة عيد ميلادها، معبرة عن سعادتها وحبها إلى كل أصدقائها الذين احتفلوا بهذه المناسبة، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكتبت ميريهان حسين علي الصور، قائلة: "شكرا على كل الحب اللي غمرتوني بيه في عيد ميلادي شكرًا لكل حد بعتلي كلمة حلوة بجد فرحتوني اوي ❤️كل سنة وانتو معايا بحبكوووو اوييييي".


واحتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلادها الذي يوافق الخميس 28 أكتوبر الجاري وذلك عبر حسابها علي موقع "انستجرام".


ونشرت ميرهان صورا حيث ارتدت ملابس صيفية يغلب عليها نقوشات الورود، وإضافة لمسات جمالية بالميك أب، وعلقت علي الصورة قائلة:"انه عيد ميلادي".


يذكر ان اخر أعمال ميرهان حسين مشاركتها في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، الذي عُرضت  في الساحل الشمالي بمسرح مارينا، شارك في بطولتها النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.


أحدث أعمال ميرهان حسين الدرامية مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

 

ميريهان حسين عيد ميلاد الفنانة ميريهان حسين اعمال ميرهان حسين بمناسبة عيد ميلادها مسرحية شمسية واربع كراسي

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