ردا على سؤال صدى البلد:فيفا يكشف عن خطة تطوير الكرة النسائية بأفريقيا

كشفت ساراي باريمان رئيسة قطاع الكرة النسائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن خطة فيفا، لتطوير الكرة النسائية في أفريقيا.

وشارك موقع “صدى البلد” في مؤتمر فيفا"، الأسبوع الماضي عبر تطبيق “zoom”، للحديث عن آخر الاستعدادات لبطولة كأس العالم للسيدات 2023، التي ستقام في في أستراليا ونيوزيلندا.

وقالت ساراي باريمان، ردا على سؤال صدى البلد"، حول خطة الفيفا لتطوير الكرة النسائية في أفريقيا:" لقد قمت بزيارة عدد من الدول في أفريقيا، ونعمل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، لمساعدة الكرة النسائية على التطور والنمو".

وتابعت:" نجحنا في زيادة عدد تواجد المرأة في كرة القدم في أفريقيا إلى ٢٤ دولة وهذا أحدث هزة في أفريقيا، وسيشجع على الكثير من الأنشطة في القارة السمراء".

وأضافت:" نعمل على تطوير الكرة النسائية في أفريقيا للوصول إلى مستوى ممكن".

الغرض الأساسي من كأس العالم للسيدات:

وأكدت باريمان خلال المؤتمر، إن الغرض الأساسي من كأس العالم للسيدات، هو إبراز المواهب النسائية، إذ سيتم عرض كل ما نحاول تحقيقه للسيدات في مجال كرة القدم وللنساء في المجتمع للعالم أجمع من أستراليا ونيوزيلندا"

وتابعت: "إنها حركة نريد أن يكون الجميع جزءا منها، وستشاهدون عروضا رائعة لأفضل الرياضيات في العالم، وبلدتين جميلتين، وثقافتين مذهلتين، سيكون حدثا فريدا من نوعه مثل هذا الشعار، فهو مختلف عن كل ما رأيته من قبل، فتأمل في خباياه!"