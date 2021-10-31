اقتصاد الإمارات| الاتحادية للضرائب: دخول اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة حيز التنفيذ

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية قرار مجلس الوزراء رقم /88/ لسنة 2021 بتعديل المادة /51/ من قرار المجلس رقم /52/ لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم /8/ لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز النفاذ اعتبارا من اليوم .

وأشارت الهيئة في تقرير نقلته وكالة الانباء الإماراتية “ وام”، الى أن هذا التعديل يجنب خضوع السلع المستوردة في المناطق المحددة لضريبة قيمة مضافة مزدوجة ويوفر تسهيلات لغير المقيمين من موردي السلع في المناطق المحددة حيث تعامل هذه السلع في حالات معينة على أنها خارج نطاق الضريبة و لذا لا تؤدي إلى مطالبة المورد بالتسجيل للضريبة.



جاء ذلك في توضيح عام أصدرته الهيئة بشأن قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة /51/ - المتعلقة بالمناطق المحددة – و أوضح المعاملة الضريبية للسلع التي يتم توريدها في المناطق المحددة وخدمات الشحن أو التوصيل المرتبطة بها بموجب التعديل الجديد، وذلك في إطار خدمة "التوضيحات العامة" التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال، للوصول إلى أفضل معدلات الامتثال الضريبي.

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يذكر أن المناطق المحددة هي مناطق تم تحديدها بموجب قرار من مجلس الوزراء تستوفي شروطا معينة والتي تتوفر قائمة شاملة لها على الموقع الإلكتروني للهيئة.. ولغايات توريدات معينة وفي ظل ضوابط محددة، تعامل هذه المناطق المحددة على أنها خارج الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ويبلغ عدد المناطق المحددة حاليا /27/ منطقة محددة.

و وفقا للتوضيح العام الذي أصدرته الهيئة، فإنه يشترط لمعاملة توريد السلع في المنطقة المحددة على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة أن لا يتم استهلاك السلع في الدولة أو في حال أنه يتم استهلاكها خارج المنطقة المحددة، أن يشترط الحصول على والاحتفاظ بما يثبت أن السلع تم توصيلها إلى مكان خارج الدولة أو أنه تم دفع ضريبة القيمة المضافة عند استيراد تلك السلع من المنطقة المحددة إلى داخل الدولة.. وتعتبر خدمة شحن / توصيل هذه السلع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة أيضا إذا تم توريدها من قبل ذات مورد السلع، وفقا لعدد من الشروط، منها أن يكون المورد غير مقيم وغير مسجل لضريبة القيمة المضافة في الدولة.

و تضمن التوضيح العام شرحا مفصلا وارشادات حول تطبيق تعديل المادة /51/ من قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.

