عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| الاتحادية للضرائب: دخول اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة حيز التنفيذ

القيمة المضافة في
القيمة المضافة في الامارات

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية قرار مجلس الوزراء رقم /88/ لسنة 2021 بتعديل المادة /51/ من قرار المجلس رقم /52/ لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم /8/ لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز النفاذ اعتبارا من اليوم .

 

وأشارت الهيئة في تقرير نقلته وكالة الانباء الإماراتية “ وام”، الى أن هذا التعديل يجنب خضوع السلع المستوردة في المناطق المحددة لضريبة قيمة مضافة مزدوجة ويوفر تسهيلات لغير المقيمين من موردي السلع في المناطق المحددة حيث تعامل هذه السلع في حالات معينة على أنها خارج نطاق الضريبة و لذا لا تؤدي إلى مطالبة المورد بالتسجيل للضريبة. 

اقتصاد الإمارات.. 4.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

اقتصاد الإمارات| عبدالله بن زايد يرأس وفدا إلى مؤتمر الأطراف "COP26" في غلاسكو


جاء ذلك في توضيح عام أصدرته الهيئة بشأن قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة /51/ - المتعلقة بالمناطق المحددة – و أوضح المعاملة الضريبية للسلع التي يتم توريدها في المناطق المحددة وخدمات الشحن أو التوصيل المرتبطة بها بموجب التعديل الجديد، وذلك في إطار خدمة "التوضيحات العامة" التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال، للوصول إلى أفضل معدلات الامتثال الضريبي. 
  . 
يذكر أن المناطق المحددة هي مناطق تم تحديدها بموجب قرار من مجلس الوزراء تستوفي شروطا معينة والتي تتوفر قائمة شاملة لها على الموقع الإلكتروني للهيئة.. ولغايات توريدات معينة وفي ظل ضوابط محددة، تعامل هذه المناطق المحددة على أنها خارج الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ويبلغ عدد المناطق المحددة حاليا /27/ منطقة محددة. 
و وفقا للتوضيح العام الذي أصدرته الهيئة، فإنه يشترط لمعاملة توريد السلع في المنطقة المحددة على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة أن لا يتم استهلاك السلع في الدولة أو في حال أنه يتم استهلاكها خارج المنطقة المحددة، أن يشترط الحصول على والاحتفاظ بما يثبت أن السلع تم توصيلها إلى مكان خارج الدولة أو أنه تم دفع ضريبة القيمة المضافة عند استيراد تلك السلع من المنطقة المحددة إلى داخل الدولة.. وتعتبر خدمة شحن / توصيل هذه السلع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في الدولة أيضا إذا تم توريدها من قبل ذات مورد السلع، وفقا لعدد من الشروط، منها أن يكون المورد غير مقيم وغير مسجل لضريبة القيمة المضافة في الدولة. 
و تضمن التوضيح العام شرحا مفصلا وارشادات حول تطبيق تعديل المادة /51/ من قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.
 

 

القيمة المضافة اللائحة التنفيذية اخبار الخليج اقتصاد الامارات حيز التنفيذ

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات| 4.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

ترشيحاتنا

علي جمعة: 95% من أحاديث النبي تحدثت عن الأخلاق والمعاملات

أول ظهور لـ إليك بالدوين منذ قتله مديرة تصوير فيلمه بالخطأ..ماذا قال؟

توقف عن تناولها فورا.. 4 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالخرف

المقاولون يكشف كواليس جديدة عن احتراف محمد صلاح فى بازل السويسري

اقتصاد الإمارات| الاتحادية للضرائب: دخول اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة حيز التنفيذ

توقعات الأبراج .. حظك اليوم الأحد 31 /10 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة سقوط رئيس وزراء تايلاند أثناء توجهه لإلقاء خطاب عن كورونا

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

فيديو

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ