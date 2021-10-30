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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسطورتنا.. سعد سمير يوجه رسالة لـ محمود الخطيب في عيد ميلاده

الخطيب وسعد
الخطيب وسعد

هنأ سعد سمير نجم الأهلي السابق وفيوتشر الحالي، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم المصرية، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت.


ونشر سعد سمير، صورة له برفقة الكابتن الخطيب عبر حسابه علي موقع "انستجرام" وكتب: "‏عيد ميلاد سعيد أسطورتنا".

 

ويحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 67 اليوم السبت 30 / 10 / 2021  حيث ولد الخطيب في 30 أكتوبر من عام 1954 .


ويعد محمود الخطيب من أبرز نجوم القلعة الحمراء فى العصر الذهبى، وحصل بيبو على العديد من الألقاب، وهى أحسن لاعب، وأحسن  هداف، وأحسن أخلاق، حيث لم يحصل طوال حياته الكروية الطويلة إلا على إنذار واحد فقط، كما كان أول لاعب مصرى حصل على الكرة الذهبية عام 1983، وهى الجائزة التى تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأحسن لاعب فى أفريقيا.

 

انضم الخطيب للنادى الأهلى وهو فى المدرسة الثانوية الرياضية بعدما شاهده فتحى نصير مدرب المدرسة، والذى عرض عليه الانضمام للنادى الأهلى ليوافق الخطيب على الفور وينضم للنادى الأهلى ، حتى أصبح أحد أساطير الكرة بالقلعة الحمراء.

 

 

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IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٩٥٥٣٣
سعد سمير تهنئة الخطيب عيد ميلاده محمود الخطيب نجم الاهلي السابق القلعة الحمراء

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