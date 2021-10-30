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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة زوجة محمود علاء مدافع الزمالك بكورونا قبل مباراة طلائع الجيش

محمود علاء وزوجته
محمود علاء وزوجته

أعلنت إيمان زوجة محمود علاء لاعب نادي الزمالك إصابتها بفيروس كورورنا اليوم السبت، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"


وكتبت زوجة محمود علاء علي "ستوري" : "ايحابي كورونا الحمد لله أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني ويعافيني يارب العالمين


يذكر أن محمود علاء يتواجد حاليا في معسكر مغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك وطلائع الجيش بمسابقة الدوري المصري الممتاز.


واختتم الفريق الأبيض تدريباته في الخامسة  مساء اليوم السبت على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له مساء غد الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

 

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IMG_٢٠٢١١٠٣٠_٢١١٩٣٤
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اصابة زوجة محمود علاء فيروس كورورنا مدافع الزمالك الزمالك وطلائع الجيش زوجة محمود علاء الدوري المصري

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