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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يشهد جلسة الشباب والتغير المناخي بـ يوم المدن العالمي

مؤتمر المدن العالمي
مؤتمر المدن العالمي

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الجلسة الثالثة ( الشباب والتغير المناخي) والتى عقدت ضمن الفاعليات الخاصة بيوم المدن العالمى الذى تسضيفه مدينة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال يومى ٣٠ و ٣١ أكتوبر تحت عنوان ( تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين   


وشارك فى الجلسة السيدة/ دياه سامينارسيه  كبير مستشاري مدير عام منظمة الصحة العالمية ، ومؤسسة (جرينش) والشباب المشاركين في المبادرات البيئية .


يذكر أن فاعليات مؤتمر اليوم العالمى للمدن والذى يعد حدثًا دوليًا هامًا تتضمن العديد من الجلسات وورش العمل التى ترتبط بالتغيرات المناخية ، كما تم خلال اليوم الأول منه استعراض الأجندة الوطنية المصرية والتى تتضمن بعض البرامج والمشروعات التى تنفذها الدولة المصرية حالياً وعلى رأسها مشروع تطوير الريف المصرى " حياة كريمة " لتحسين معيشة 58 مليون مواطن مصرى بالقرى ، وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .


ويركز المؤتمر على الدور المحورى للمدن حول العالم لمواجهة التحديات المناخية المتوقعة وضرورة قيام متخذي القرار بتلك المدن بتطبيق ما يلزم من السياسات والخطط المسبقة لمواجهة تلك التحديات المناخية خاصة في الأماكن الغير مخططة والغير الآمنة و التي تعتبر الأكثر احتياجا للتدخل السريع والأكثر عرضة للخطر .

القاهرة يوم المدن العالمي زير التنمية المحلية اليوم العالمي للمدن

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