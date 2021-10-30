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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم نيللي كريم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. شاهد

نيللي كريم وزوجها
نيللي كريم وزوجها

افتتحت الدورة الـ 32 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية اليوم، وتم تكريم نيللي كريم لمسيرتها السينمائية و"لبابا ديور" في النقد السينمائي، وتم منح جائزة التوزيع والإنتاج للمنتج أنور الصادق الصباغ.

 

وكانت نيللي كريم، قالت في تصريح خاص لصدى البلد: "أتواجد حاليا في دبي؛ وساسأفر إلى تونس لتكريمي في مهرجان قرطاج السينمائي".

 

وأضافت نيللي كريم: "سعيدة بتكريمي من مهرجان عريق مثل قرطاج؛ وله باع كبير في الوطن العربي بين المهرجانات ".


واختتمت نيللي كريم: "التكريم سيكون عن مجمل مشواري الفني؛ الذي اسعى لتقديم فيه المزيد من النجاحات والأعمال المميزة".

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يذكر أن يشهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس، العرض العالمي الأول لفيلم The Anger لمخرجته الروسية ماريا إيفانوفا ، ويشارك في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة،  وهو إنتاج لبناني/ ألماني مشترك، ويُقدم الفيلم للجمهور مخرجته.

 

ويقام العرض الأول للفيلم يوم الأحد 31 أكتوبر في سينما Le Colisée الساعة 8 مساءً بتوقيت تونس ويعرض أيضاً في اليوم التالي الاثنين 1 نوفمبر سينماAlhambra La Marsa "Zéphyr" الساعة 5 مساءً، والثلاثاء 2 نوفمبر في سينما L'A.B.C الساعة 9 ونصف مساءً.

 

نيللي كريم الدورة الـ 32 لأيام قرطاج قرطاج السينمائية نيللى تونس

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