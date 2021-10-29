نيللي كريم تغادر دبي إلى تونس لتكريمها في مهرجان قرطاج.. خاص

أعلنت نيللي كريم، عن سفرها غدا السبت إلى تونس لتكريمها في مهرجان قرطاج السينمائي في الدورة الـ32 والتي تقام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 6 نوفمبر.



وقالت نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد: "أتواجد حاليا في دبي ؛ وساسأفر غدا إلى تونس لتكريمي في مهرجان قرطاج السينمائي".

وأضافت نيللي كريم: "سعيدة بتكريمي من مهرجان عريق مثل قرطاج ؛ وله باع كبير في الوطن العربي بين المهرجانات ".



واختتمت نيللي كريم: "التكريم سيكون عن مجمل مشواري الفني؛ الذي اسعى لتقديم فيه المزيد من النجاحات والأعمال المميزة".

العرض الاول لفيلم the anger:

يشهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس، العرض العالمي الأول لفيلم The Anger لمخرجته الروسية ماريا إيفانوفا ، ويشارك في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، وهو إنتاج لبناني/ ألماني مشترك، ويُقدم الفيلم للجمهور مخرجته.

ويقام العرض الأول للفيلم يوم الأحد 31 أكتوبر في سينما Le Colisée الساعة 8 مساءً بتوقيت تونس ويعرض أيضاً في اليوم التالي الاثنين 1 نوفمبر سينماAlhambra La Marsa "Zéphyr" الساعة 5 مساءً، والثلاثاء 2 نوفمبر في سينما L'A.B.C الساعة 9 ونصف مساءً.

وتقول المخرجة ماريا إيفانوفا "يشرفني أن يكون العرض العالمي الأول لفيلمي في أحد أقدم وأهم المهرجانات العربية وأكثرها شهرة، أتمنى أن يعجب الفيلم الجمهور التونسي وتكون بداية لمسيرة قوية؛ لقد واجهتنا الكثير من الصعوبات لإنتاج هذا الفيلم منها انفجار مرفأ بيروت ومواقع التصوير التي تدمرت، وأثناء المونتاج واجهنا الإغلاق العالمي بسبب كوفيد – 19، وأعتقد أن عرض الفيلم في قرطاج هو مكافأة لنا على مجهودنا.

طارق الشناوي في لجنة تحكيم المهرجان :



نشر الناقد طارق الشناوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن احتياره عضوا فى لجنة تحكيم مهرجان قرطاج السينمائى.

وقال طارق الشناوى : "سعيد باختياري ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي تفتتح الدورة ٣٠ أكتوبر".

وأضاف طارق الشناوى : "قرطاج هو أعرق مهرجان عربي انطلق عام 66 وهذه من المرات القليلة التي تتم فيها مشاركة ناقد مصري في لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية بالمهرجان".