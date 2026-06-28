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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: 9 منتخبات أفريقية تتأهل لدور الـ32.. فمن حقق الإنجاز الحقيقي؟

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي خالد الغندور على نتائج المنتخبات الأفريقية والآسيوية في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن القارة الأفريقية حققت حضورًا لافتًا بوصول 9 منتخبات إلى دور الـ32، مقابل تأهل منتخبين آسيويين فقط هما أستراليا واليابان.

وكتب “الغندور” عبر حسابه: «9 منتخبات أفريقية إلى دور الـ32، بينما خرجت تونس، ومن آسيا تأهل منتخبان فقط هما أستراليا واليابان، في حين ودعت قطر والسعودية والأردن وكوريا الجنوبية وإيران والعراق». وأضاف متسائلًا: «ما هي المنتخبات التي حققت إنجازًا حقيقيًا وغير متوقع بالصعود؟ وما هي النتائج المبهرة التي تحققت؟»


تبدأ منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مساء اليوم، الأحد، بعد اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة بانتهاء مباريات دور المجموعات.

وتنطلق الأدوار الإقصائية بمواجهة تجمع كندا مع جنوب أفريقيا، فيما يُسدل الستار على هذا الدور فجر السبت 4 يوليو، عندما يلتقي منتخبا كولومبيا وغانا في ختام مباريات دور الـ32.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام أستراليا مساء الجمعة المقبل، بحثًا عن بطاقة العبور إلى دور الـ16، حيث ينتظر الفائز من تلك المباراة مواجهة المنتصر من لقاء الأرجنتين وكاب فيردي.

جدول مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026:

الأحد 28 يونيو

كندا × جنوب أفريقيا – 10:00 مساءً.

الاثنين 29 يونيو

البرازيل × اليابان – 8:00 مساءً.

ألمانيا × باراجواي – 11:30 مساءً.

الثلاثاء 30 يونيو

هولندا × المغرب – 4:00 فجرًا.

كوت ديفوار × النرويج – 8:00 مساءً.

فرنسا × السويد – 12:00 منتصف الليل.

الأربعاء 1 يوليو

المكسيك × الإكوادور – 4:00 فجرًا.

إنجلترا × الكونغو الديمقراطية – 7:00 مساءً.

بلجيكا × السنغال – 11:00 مساءً.

الخميس 2 يوليو

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك – 3:00 فجرًا.

إسبانيا × النمسا – 10:00 مساءً.

الجمعة 3 يوليو

البرتغال × كرواتيا – 2:00 صباحًا.

سويسرا × الجزائر – 6:00 صباحًا.

أستراليا × مصر – 9:00 مساءً.

السبت 4 يوليو

الأرجنتين × كاب فيردي – 1:00 صباحًا.

كولومبيا × غانا – 4:30 فجرًا.

وتترقب جماهير كرة القدم مواجهات قوية في أول نسخة من كأس العالم بنظامه الجديد بمشاركة 48 منتخبًا، حيث تنطلق مرحلة الحسم التي لا تقبل سوى الفوز، مع اقتراب المنافسة على لقب مونديال 2026.

المنتخبات الأفريقية بطولة كأس العالم 2026 تونس والأردن وإيران وكوريا الجنوبية

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