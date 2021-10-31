رئيس سموحة الجديد: أحمد سامي مستمر.. وسنخفض ميزانية الكرة بشروط

أكد وليد عرفات رئيس نادي سموحة السكندري الجديد، أن أحمد سامي المدير الفني للفريق مستمر في منصبه ولا نية لإجراء أي تعديلات بشأن الجهاز الفني.

وقال عرفات عبر برنامج البريمو بقناة ten إنه سيعقد جلسة مع أحمد سامي عقب لقاء المصري بالدوري لمناقشة كافة احتياجاته.

وأشار إلى أن المجلس الجديد سيخفض ميزانية كرة القدم بشروط ألا تخل بمستقبل الفريق وبالرؤية الفنية التي تساعد سموحة على تقديم مستويات طيبة.

وتابع وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد أنه نفذ خطة هادئة في انتخابات ناديه من أجل خدمة أعضاء الجمعية العمومية وبدون ضجيج أو نفقات مبالغ فيها.

وقال عرفات إن ما حدث في نادي سموحة عرس ديمقراطي مؤكدا أنه يعد بتنفيذ كل مطالب الجمعية العمومية.

وأشار إلى أنه يشكر مجالس الإدارات السابقة بالكامل وسيقيم حفلا لتكريم فرج عامر رئيس النادي السابق على عطائه مع سموحة.