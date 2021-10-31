مدرب جالاكسي البوتسواني : سقف طموحاتنا ارتفع.. ونخشى مواجهة الأهلي والزمالك

قال الجنوب إفريقي، مورينا راموريبولي، المدير الفريق لفريق جالاكسي البوتسواني، إن تأهل فريقه لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا يعد إنجازا كبيرا.

وأضاف مورينا راموريبولي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : "نجحنا في التأهل لأول مرة في تاريخنا لدور المجموعات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة البوتسوانية".

وأوضح :" نحن حاليا ضمن أفضل 16 فريقا في إفريقيا، وسقف طموحاتنا ارتفع للغاية، ونتمنى تحقيق نتائج جيدة، ومحاولة العبور للمرحلة التالية من البطولة، لابد أن نضع أهداف أمامنا ونحققها".

وواصل:" تواجدي هنا مع فريق جالاكسي، وما يحققه بيتسو موسيماني مع الأهلي، سواء بالتتويج بدوري الأبطال أو برونزية المونديال، يعد نجاحا للكرة الجنوب إفريقية".

وتابع:" لا أتمنى مقابلة الفرق العريقة بدور المجموعات، مثل الأهلي والزمالك وصن داونز، فريقي مصنف رابعا ومن المنتظر تواجده في مجموعة تضم أحد عظماء القارة".

https://www.youtube.com/watch?v=oFIO2aizENM