مدرب بترو أتليتكو: لدي ذكريات مميزة مع الأهلي.. ونواجه تحديا كبيرا بدور المجموعات

قال ألكسندر سانتوس، المدير الفني لفريق بترو أتليتكو الأنجولي، إن صعود فريقه لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، من أصعب المهمات.

وأضاف ألكسندر سانتوس ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : "مستوى بترو اتليتكو يتطور من مباراة لأخرى، والوصول لدور المجموعات تحد كبير سنواجه من خلاله كبار افريقيا".

وتابع :" العبور لدور المجموعات هو نجاح لفلسفة المدرب، وواجهنا فرقا صعبة في المراحل التمهيدية، ومواجهة فريق مصري في دور المجموعات، أمر يسعدني سواء كان الأهلي أو الزمالك".

وواصل:" لدي ذكريات مميزة مع الأهلي عندما كنت معاونا للبرتغالي جوزيه بيسيرو، وهناك فارق إمكانيات في الأهلي يختلف عن الفترة التي دربنا فيها الفريق".

وأتم :" في أى وقت تتولى فيه العمل مع الأهلي ستكون مطالب بالفوز بالبطولات".



https://www.youtube.com/watch?v=-BL1-SvcvqQ

https://www.youtube.com/watch?v=8jaE-VIYi10