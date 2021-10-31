السودان يمهل السفير البريطاني 21 يوماً لمغادرة أراضيه

أفادت قناة "الشرق" السعودية، اليوم الأحد، بأن السلطات السودانية أمهلت السفير البريطاني في الخرطوم جايلز ليفر 21 يوماً لمغادرة السودان.

وأشارت إلى أن السفير البريطاني جايلز ليفر قال في وقت سابق إن بريطانيا "تدين بشدة" الإجراءات التي اتخذها جيش السودان.

وكان السفير البريطاني جزءاً من وفد دبلوماسي دولي سمح له الجيش السوداني لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، كشفت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، عن جهود عربية متمثلة في دولة الإمارات، من أجل إنهاء الأزمة في السودان والمساعدة في التوصل لاتفاق لإعادة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك للسلطة.

وقالت الوكالة إن هناك محادثات أمريكية-إماراتية مع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بهدف التفاوض بشأن إعادة رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك إلى السلطة مجدداً.

وتجري المحادثات البيت الأبيض عبر منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجورك، مع دولة الإمارات ممثلة بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وفقا للوكالة.