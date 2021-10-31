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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة  لها ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام ».

 

و ظهرت هنا الزاهد  في الصورة بإطلالة جذابة   مما حازت على إعجاب متابعيها .


وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد.


أحدث أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة ،بالإضافة إلى محمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

هنا الزاهد التواصل الاجتماعي الفن دراما رمضان سينما أحدث ظهور إطلالة جذابة

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