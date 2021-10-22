إطلالة جذابة لـ هنا الزاهد برفقة زوجها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي

لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام ».

و ظهرت هنا الزاهد بأطلالة جذابة برفقة زوجها احمد فهمي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وتفاعل مع إطلالة هنا الزاهد عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

احلي اتنين - ربنا يحفظكم - بحبكم جدا .

وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد.



أحدث أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة ،بالإضافة إلى محمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.