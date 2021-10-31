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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي يلتقي ماكرون لطلب المساعدة في أزمة تصريحات قرداحي

إيمانويل ماكرون ونجيب
إيمانويل ماكرون ونجيب ميقاتي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، يعتزم لقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش مؤتمر المناخ في جلاسكو البريطانية.

وسيستمع ميقاتي إلى وجهة نظر ماكرون وأين وصلت مساعيه مع السعودية ودول الخليج لحل الأزمة التي تسببت بها تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

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وكانت السعودية والإمارات والبحرين والكويت، أعلنت في وقت سابق استدعاء سفرائها لدى لبنان، احتجاجا على تصريحات قرداحي حول دور دول الخليج في اليمن.

وقال وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، أمس، إن وزير الإعلام جورج قرداحي أكد أن مصلحة لبنان قبل مصلحته لكنه يتشاور لاتخاذ قراره الأخير حول ما إذا كان سيستقيل أم لا.

أضاف الوزير اللبناني في تصريحات صحفية أنه "لم يطلب رسميا من الوزير قرداحي تقديم استقالته"، موضحا أن رئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي​ أكد مرارا أن الحكومة لن تستقيل وسنواصل معالجة الأزمة.

أوضح بو حبيب أنه "من غير الوارد أن يحجب ​مجلس النواب​ الثقة عن الحكومة في هذا التوقيت"، مؤكدا أن "ما قاله قرداحي كان قبل شهر من تعيينه وزيرا للإعلام".

ميقاتي ماكرون الرئيس الفرنسي الخليج قرداحي السعودية اليمن لبنان

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