نائب التنسيقية: الجيش المصري ملك للشعب وجاهز للدفاع عنه

قال النائب أحمد مقلد ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:، إن البرلمان المصري يناقش اليوم، عددا من القوانين الهامة ، التي يؤيدها نواب البرلمان.

وقال مقلد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أننا نوجه تحية لرجال وشهداء القوات المسلحة ، الذين دافعوا عن أرض الوطن ، قائلا:" إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فتيحة لأرواح الشهداء".

واضاف ان الجيش المصري ، الذي يعد من أقوي جيوش العالم ، هو ملك للشعب المصري وجاهز في اي وقت للدفاع عن مصر .

و بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن ، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. يهدف مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.

هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.