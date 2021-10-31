عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية: الجيش المصري ملك للشعب وجاهز للدفاع عنه

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب أحمد مقلد ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:، إن البرلمان المصري يناقش  اليوم، عددا من القوانين الهامة ،  التي يؤيدها نواب البرلمان.

وقال مقلد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أننا نوجه تحية لرجال وشهداء القوات المسلحة ،  الذين دافعوا عن أرض الوطن ، قائلا:" إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فتيحة لأرواح الشهداء".

واضاف ان الجيش المصري ، الذي يعد من أقوي  جيوش العالم ، هو ملك للشعب المصري وجاهز في  اي وقت للدفاع عن  مصر .

و بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن  ، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. يهدف مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. 

هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين البرلمان المصري الجلسة العامة لمجلس النواب شهداء القوات المسلحة الجيش المصري

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: مصر حققت طفرة تنموية غير مسبوقة في كل القطاعات بلا استثناء

تفاصيل لقاء بايدن وأردوغان الثاني على هامش قمة العشرين.. وهذا ما قاله محللون

الصحة العالمية : كورونا  تسبب في مواجهة المدن لكثير من التحديات غير المسبوقة

نجاح أول عملية جراحية روبوتية بمصر بمستشفى عين شمس التخصصي

مزود بمميزات أليكسا داخليا.. مواصفات تليفزيون أمازون الجديد

شاهد.. أودي A8 هورش الفاخرة منافسة مرسيدس مايباخ إس كلاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهمة جلاسكو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

استيراد شحنات فاسدة من الموز.. مجلس الوزراء: شائعات لا أساس لها من الصحة

الصحة تكشف عن بديل عدم تلقي لقاح كورونا.. فيديو

وفاة طارق وهدان بطل رفع الأثقال

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن عقار مرضى ضمور العضلات للأطفال

تحقيقات مع 3 متهمين بواقعة التحرش بـ ابنة نشوى مصطفى.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يتألق في حفل إكسبو دبي 2020

احتفالًا بالهالوين.. رجل يبتلع عنكبوتًا خطيرًا أمام الكاميرا وسط صدمة المشاهدين|فيديو

الهيئة الهندسية تنظم زيارة ميدانية لوفد دولي متخصص في مجال الري لمحطة معالجة مصرف بحر البقر

بمجرد دخولها القاعة.. كارثة تصيب عروسا واشتعال النيران في بوكيه الورد|شاهد

فيديو

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ