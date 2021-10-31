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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات

إزالة 7 حالات تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين. 

لمواجهة تغيرات المناخ.. استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية في البحيرة

إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

 

في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز بدر و دمنهور والدلنجات عن إزالة 7 حالات تعدي على مساحة بلغت 1654 متر عبارة عن الآتي :-

-  ازالة مباني مخالفة بدون ترخيص بمساحة 900 متر بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر ، كما تم إزالة حجرة مخالفة في المهد بمساحة 25 متر بقرية عمر شاهين بنطاق وحدة أم صابر .

- إزالة 4 حالات تعدى بمساحة 629 متر  بقري نديبه دسونس ام دينار بدمنهور

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 100 متر بقرية الوفائية بالدلنجات.

البحيرة إزالة التعديات الأراضى الزراعية املاك الدولة محافظة البحيرة

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