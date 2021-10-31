إزالة 7 حالات تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

إزالة التعديات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز بدر و دمنهور والدلنجات عن إزالة 7 حالات تعدي على مساحة بلغت 1654 متر عبارة عن الآتي :-

- ازالة مباني مخالفة بدون ترخيص بمساحة 900 متر بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر ، كما تم إزالة حجرة مخالفة في المهد بمساحة 25 متر بقرية عمر شاهين بنطاق وحدة أم صابر .

- إزالة 4 حالات تعدى بمساحة 629 متر بقري نديبه دسونس ام دينار بدمنهور

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 100 متر بقرية الوفائية بالدلنجات.