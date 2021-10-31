موسم الشتاء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه مع بداية موجة الأمطار التي تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور، وجار رفع التراكمات أولاً بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين.

لمواجهة تغيرات المناخ.. استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية في البحيرة

وأشار أن المحافظة استعدت من خلال أكثر من ١٢٦٠ معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه أولا بأول

ووجه اللواء المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بانعقاد غرف العمليات المراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .

وشدد محافظ البحيرة على المتابعة الميدانية لجاهزية بلاعات الصرف و صفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة أعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي .