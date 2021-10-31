أستاذ مناعة: أمريكا وافقت على استخدام لقاح فايزر للأطفال ما بين ٥ و ١١ عاماً

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن أمريكا وافقت على استخدام لقاح فايزر للأطفال ما بين ٥ و ١١ عاماً، بعد دراسة قام بها العلماء وطبقوها على ٢٠٠٠ طفل، حيث أعطوا نصفهم لقاح فايزر، والنص الآخر تلقى اللقاح الوهمي.



واضاف طلال نصولي في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، أنهم وجدوا أن ٩١٪ من الأطفال الذين تلقوا لقاح فايزر تم حمايتهم ضد فيروس كورونا وزادت المناعة لديهم ، بينما الذين تلقوا اللقاح الوهمي توفى اثنان منهم.



وتابع مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة بواشنطن، أنهم تأكدوا من سلامة اللقاح للأطفال ما بين ٥ و ١١ عاماً، وليس له أعراض جانبية، مشيراً إلى أن عدد وفيات الأطفال في امريكا بسبب فيروس كورونا فقط يبلغ ١٠٠٠ طفل.



وأشار طلال نصولي إلى أن ١٤٪ من الأطفال المتعافين من فيروس كورونا يعانون بعدها أيضاً ولم يتعافوا كاملاً، حيث يعانون من التفكير والتعب والارهاق الجسدي، ووجع بالعضلات، بالإضافة إلى الالتهاب الدائم في عضلة القلب والمفاصل ، اي ان كورونا أصبح مرض مزمن لدى عدد من المتعافين.